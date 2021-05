Pete Davidson srečen, da je Ariana Grande našla ljubezen in moža

Komik in igralec Pete Davidson in Ariana Grande sta bila pred nekaj leti par in celo zaročena, a sta zaroko leta 2018 razdrla in šla vsak po svoji poti. Ariana se je pred dnevi na skrivaj poročila z zaročencem, nepremičninarjem Daltonom Gomezom, viri blizu komika pa so razkrili, da je pevkin nekdanji zaročenec vesel, da je zvezdnica našla ljubezen in moža.

Čeprav sta bila komik Pete Davidson in pevka Ariana Grande zaročena, sta se leta 2018 odločila, da nadaljujeta vsak po svoje. Pevka ni nikoli skrivala želje po poroki, ta pa se ji je pred dnevi tudi uresničila, ko je stopila pred oltar z zaročencem Daltonom Gomezom. Viri blizu njenega nekdanjega partnerja pa so razkrili, da je ta ob veseli novici srečen in Ariani privošči samo najboljše.

icon-expand Pete Davidson FOTO: Profimedia

"Pete je že pred nekaj časa našel novo ljubezen, a brez kančka dvoma Ariani želi, da je srečna–in to tudi brez dvoma je, če se je poročila," je dejal nek vir blizu komika. A ta se javno ne namerava opredeljevati glede njene poroke. "Pete ne namerava javno izražati mnenja glede njene poroke, a pričakuje, da ga bodo spraševali o tem. Srečen je, ker je srečna, in ji želi vse najboljše, saj do nje ne goji nobenih zamer. Enako pričakuje od nje, ko bo situacija obratna in se bo poročil on," je še dejal vir.

Tudi nek drug vir blizu Davidsona je potrdil, da je Pete trenutno srečen in se veseli tudi za Ariano. Od njunega razhoda so pretekla že tri leta, vir pa je dejal: "Minilo je že veliko časa, odkar sta se Pete in Ariana razšla, od takrat pa sta oba bila že v drugih zvezah." Peta so po razhodu z Ariano videvali še z igralko Kate Beckinsale,Margaret Qualley in manekenkoKaio Gerber. "Pete je vedel, da si Ariana želi poroke, vse odkar se je v eni izmed epizod iCarly pojavila v poročni obleki. To se je pripravljalo že nekaj časa, on pa je srečen, da je našla nekoga, ki jo osrečuje," je še povedal vir. Tudi Pete je že v novi zvezi, in sicer z igralko Phoebe Dynevor, ki pa živi v Veliki Britaniji, zato gre za zvezo na daljavo. Ker je zveza še zelo sveža, igralka in komik še ne razmišljata o zaroki.