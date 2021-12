Pete Davidson v sestrini družbi navijal na košarkarski tekmi

Pete Davidson očitno ne čuti ljubosumja do Kiminega skorajda nekdanjega moža. Ko sta se Kim in Kanye skupaj udeležila modne revije pokojnega prijatelja, modnega oblikovalca Virgila Abloha, se je Davidson v sestrini družbi odpravil na košarkarsko tekmo med ekipama New York Knicks in Brooklyn Nets.

Pete Davidson je preživel nekaj časa v družbi sestre Casey v New Yorku, skupaj pa sta se odpravila tudi na košarkarsko tekmo. 28-letnika in njegovo štiri leta mlajšo sestro so opazili ob igrišču v Barclays Centru v Brooklynu, kjer sta se med gledanjem tekme in navijanjem zelo zabavala.

icon-expand Pete Davidson s sestro Casey FOTO: Profimedia

Davidson je bil oblečen v jakno iz jeansa, večbarvne hlače, na glavi je nosil kapo s šiltom bež barve, obute pa je imel bele superge. Ob njem je sedela 24-letna Casey, ki je leta 2019 diplomirala na fakulteti Marist, med študijem pa je bila aktivna v košarkarski ekipi.

Medtem ko sta se brat in sestra zabavala na tekmi, se je Kim v družbi skorajda nekdanjega moža Kanyeja in njune najstarejše hčerke North udeležila poslednje modne revije oblikovalca Virgila Abloha, ki je pred dnevi umrl zaradi raka. Modna revija je potekala v Miamiju, Kim in Kanye pa sta za to priložnost pozabila na zamere in se skupaj poklonila prijatelju.

Zvezdnika sta se razšla februarja, po skoraj sedmih letih zakona, ostala pa naj bi v dobrih medsebojnih odnosih. Čeprav njuna ločitev še ni uradna, pa je Kim našla ponovno srečo v ljubezni in pred kratkim začela zvezo z Davidsonom, ki je kar 13 let mlajši od nje. Ta je z njo in njeno družino praznoval svoj 28. rojstni dan v družinski hiši v Palm Springsu.