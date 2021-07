Pete Davidson z izbranko Phoebe Dynevor prvič skupaj v javnosti

Zvezdnik ameriške oddaje Saturday Night Live Pete Davidson in igralka priljubljene serije Bridgerton Phoebe Dynevor sta se na zmenek odpravila v Wimbledon, kjer sta ob poljubih, objemih in selfijih z oboževalci uživala v družbi drug drugega. Med tekmo sta si izmenjala nekaj nežnih dotikov in si nasmejanih obrazov izkazovala ljubezen.