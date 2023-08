Pete Davidson zopet samski

Pete Davidson in Chase Sui Wonders sta po manj kot letu zveze razšla, je za Page Six potrdil neimenovan vir. "Spet je samski," je povedal vir in dodal, da se komik počuti dobro.

Wondersova in Davidson sta govorice o romantični zvezi prvič sprožila decembra, ko so ju večkrat opazili skupaj. Naslednji mesec sta skupaj uživala na Havajih, marca pa je neimenovani vir potrdil, da med njima "postaja resno". "Dolgo sta bila prijatelja," je takrat povedal vir in dodal: "Ta romanca je zrasla iz prijateljstva." Chase Sui Wonders je o zvezi prvič spregovorila maja letos, ko je reviji Nylon zaupala: "Pogovarjava se o vsem in drug do drugega sva zelo odprta glede vsega in zdi se, da je to, kar se dogaja v najinem odnosu, zelo sveto."

Da je komik samski, je postalo znano dva meseca po tem, ko je zaradi mejne osebnostne motnje in PTSD-ja odšel na zdravljenje. Takrat so mediji poročali, da mu dekle stoji ob strani.