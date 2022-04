Pete Doherty dejal, da bi med bojem z odvisnostjo skoraj izgubil tla pod nogami

Leta 2020 se je s sedanjo ženo Katio de Vidas preselil v Francijo, kjer je spoznal tudi sedanjega sodelavca Frederica Loja , s katerim sta pred kratkim izdala album The Fantasy Life of Poetry & Crime . Lo mu je tudi pomagal premagati odvisnost, je še povedal 43-letnik.

"Res sem preizkušal, do kod lahko grem. Bilo je nekaj težkih situacij, ko bi skoraj izgubil tla pod nogami. Bil sem zelo blizu koncu, za vse pa sta bila kriva uporaba injekcij in dejstvo, da ti zmanjka zdravih ven. Vse to se sedaj zdi kot davna preteklost, a je bila vražja vožnja," je dejal Doherty.

"Že nekaj let nisem imel telefona ali se priklopil na internet. Do mene je prišla novica, da skuša nek možakar priti do mene in z mano sodelovati pri priredbi pesmi francoskega pevca Daniela Darca. Ko mi je Lo prvič zaigral to pesem, me je res pripeljala domov. V tistem času sem opuščal uporabo trdih drog in se počutil zares slabo. Najboljši opis je, da sem se počutil, kot bi me povozil avtobus," je dejal Doherty.

"Še zmeraj se borim, a obsesija se je umirila in stvari postajajo vedno lažje. Ampak takrat je bilo zelo hudo," je še povedal. Glasbenik je januarja za spletno stran NME že spregovoril o tem, kako težko mu je bilo, ko se je odvajal od drog, še težje pa je bilo, ko je moral ostati trezen. Razkril je, da mu je pomagalo tudi to, da je v času pandemije obtičal v Normandiji, kjer se je v mislih oddaljil od odvisnosti in Anglije.