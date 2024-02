Pete Doherty razkril, da ima diabetes

Pevec in kitarist skupine The Libertines, Pete Doherty, je odkrito spregovoril o svojem boju z alkoholom in drogami v preteklih letih. V intervjuju za sobotno izdajo Guardiana je 44-letnik povedal, da je opustil razvade in da se je njegovo zdravje izboljšalo. "Potem ti rečejo, da so alkohol, sir in sladkor enako slabi in da si bil bolj zdrav, ko si bil na heroinu," je dejal.