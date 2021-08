Petek trinajsti: Kako se zvezdniki spopadajo z vraževerjem

Trinajsti dan v mesecu je tokrat padel na petek, kar pri številnih vraževernih ljudeh vzbuja skrb in slabo voljo. Običajni ljudje pa niso edini, ki ob takih trenutkih trkajo na les, ne odpirajo dežnika v zaprtem prostoru in se izogibajo črnim mačkam. To počnejo tudi zvezdniki, ki imajo precej nenavadne običaje, s katerimi si zagotavljajo mirno in srečno življenje.

Natopil je dan, ki bi ga številni vraževerni ljudje najraje preskočili. Petek trinajsti je v svetu dobil sloves dneva, ko zadeve navadno ne gredo po načrtu. Njegove čudežne moči pa ne začutijo zgolj običajni ljudje, ampak tudi vraževerni zvezdniki, ki so prav zato razvili določene rituale. icon-expand Cameron Diaz FOTO: Profimedia "Trkanje po lesu ... vsak dan, ves dan." Ena najpogostejših vraževernih navad je stalnica pri igralki Cameron Diaz, ki je za ameriško revijo pred leti dejala, da vsak dan (vključno s petkom trinajstim) za srečo trka na les, poleg tega pa redno nosi ogrlico za srečo. Svoje vraževerje je stopničko višje ponesel ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt, ki je trinajsti dan v mesecu tako preziral, da na ta dan ni potoval, prav tako si na ta dan ni privoščil treh cigar. Dobra novica za vse tiste, ki jim petek trinajsti ni pogodu? Letos je to prvi in hkrati tudi zadnji takšen dan. Ali je številka 13 v resnici srečna številka? Na petek trinajsti leta 1986 sta na svet prijokali slavni dvojčici Mary Kate in Ashley Olsen, ki sta že pri nekaj mesecih postali svetovno znani po zaslugi serije Polna hiša. Svojo kariero sta uspešno nadaljevali v najstniških letih, kasneje pa sta skočili tudi v modne vode, v katerih ostajata še danes. Da se lahko na petek trinajsti zgodijo tudi dobre stvari, potrjuje tudi dejstvo, da so se takrat rodili igralki Julia Louis-Dreyfus in Kate Walsh ter oskarjevec Christopher Plummer. icon-expand Taylor Swift obožuje število trinajst. FOTO: AP Svojo ljubezen do številke 13 je večkrat izrazila pevka Taylor Swift: "Rodila sem se 13. v mesecu, 13. v mesecu sem praznovala svoj 13. rojstni dan. Moja prva pesem, ki je na lestvici dosegla prvo mesto, je imela trinajstsekundni uvod." To pa ni vse – Taylor je namreč vsakič, ko je osvojila nagrado, sedela na stolu številka 13 ali pa v trinajsti vrsti. "Vsakič, ko vidim število 13, to pomeni, da bo dober dan." Nenavadni rituali so del zvezdniškega vsakdana Ne le na petek trinajsti – nekateri zvezdniki vraževerne navade izvajajo vsak dan. Jennifer Aniston tako v letalo vsakič vstopi z desno nogo, z roko pa potreplja zunanji del letala. Victoria Beckham vsakič, ko obišče New York, rezervira sobo v istem hotelu, teniška legenda Serena Williams pa si pred tekmo na prav poseben način zaveže teniške superge. Pod najbolj nenavaden običaj pa se vsekakor podpisuje manekenka Heidi Klum, ki v svoji torbici za srečo nosi vrečko s svojimi mlečnimi zobmi. icon-expand Heidi Klum ima v torbici svoje mlečne zobe. FOTO: AP