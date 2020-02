Peter Andre se boji, da se bo žena v službi nalezla koronavirusa

46-letni pevec Peter Andre, ki je v 90. letih zaslovel s hitom Mysterious Girl, je poročen z 29-letno zdravnico. Ko je na letališču opazil, kako uslužbenci letališča zaradi strahu pred koronavirusom nosijo zaščitne maske, pa se je v njem vzbudil strah, da za novim virusom zboli tudi njegova soproga Emily MacDonagh, ki je zdravnica.

"Prejšnji teden sem bil na letališču in vsi cariniki so nosili maske. Res me je vznemirilo. Ko sem prvič videl ljudi na ulicah, ki so jih nosili, se mi je zdelo malce skrajno, a bolj ko vidim in berem o tem, bolj razmišljam, kako resen je dejansko položaj," je zapisal v kolumni: "Ko sem videl, da ljudje kihajo in kašljajo, sem takoj pomislil, ali so zboleli za koronavirusom. Vem, da NHS ter zdravstvo delata vse, kar lahko, ker pa je Emily zdravnica, je to zame še bolj osebno. Seveda me skrbi zanjo. A sem vseeno zelo ponosen na to, da opravlja svoje delo."

Angleško zdravstvo je medijem sicer javilo, da je virus resna in neposredna grožnja za prebivalstvo v Veliki Britaniji, to je komentiral tudi zvezdnik. "V času, ko pišem tole kolumno, je število primerov koronavirusa v Veliki Britaniji doseglo devet ljudi. Potem ko so diagnosticirali pet okužb v zahodnem Sussexu, pa je 12 šol v pripravljenosti, če bo šlo kar koli narobe."

Peter in Emily sta se spoznala leta 2012, ko je bila Emily še študentka medicine. Leta 2014 se jima je rodila hčerka, leto dni kasneje sta se poročila, novembra 2016 pa se je družini pridružil še sin.