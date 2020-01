Peti soprog Pamele Anderson v preteklosti večkrat obtožen spolnega nadlegovanja

Peterson, ki ima italijanske in ameriško-domorodske korenine, je nase opozoril leta 1976, ko je produciral filmZvezda je rojena, nato pa se je v producentski vlogi podpisal tudi pod filme Vražji krt(1980), Nor sem nate (1985), Kdo je to dekle (1987), Gorile v megli: Zgodba o Dian Fossey (1988), Deževni človek (1988), Batman(1989), Fantovo življenje (1993), Zmeda na poštnem vlaku (1995), Divji divji zahod (1999) in uspešnico Zvezda je rojena (2018). Znan je tudi po sodelovanju s Petrom Guberjem , s katerim je od leta 1989 do 1991 vodil podjetje Sony Pictures.

Njegovo zasebno življenje je bilo, podobno kot profesionalno, vse prej kot umirjeno. Poročen je bil štirikrat, v enem najbolj odmevnih razmerij pa je bil z igralko Barbro Streisand, ki je zaigrala v njegovi producentski uspešnici Zvezda je rojena iz leta 1976. V romantičnem razmerju naj bi bil tudi z igralko Catherine Zeta-Jones. V svoji dolgoletni karieri je bil, po poročanju tujih medijev, vsaj petkrat obtožen spolnega nadlegovanja in sicer v obdobju od 1996 do 2008. Spletni portal Jezebel je izpostavil zgodbo njegove nekdanje osebne asistentke Shelly Morite, ki je 74-letnika obtožila spolnega nadlegovanja in prejela denarno odškodnino v višini skoraj treh milijonov evrov. Svojo izkušnjo s Petersonom je opisala z besedami: ''Nadlegovanje se je začelo februarja 2005, trajalo pa je približno eno leto. Kot mamo samohranilko me je bilo strah dati odpoved.'' Morita je nadaljevala z razkritjem, da se je Peterson med enim od svojih obiskov slekel tako pred njo kot njeno hčerko, to pa je bil obenem trenutek, ko se je odločila zoperstaviti njegovemu početju. ''Mislim, da bi v najhujšem primeru le odkorakala stran in ne bi storila ničesar, ampak s tem, ko se je razkazoval tudi pred mojo hčerko, je resnično prestopil mejo. Takrat sem se odločila, da tega ne bom več prenašala,'' je povedala Shelly, ki je bila, po pisanju Associated Press na delovnem mestu pogosto žrtev Petersonovega popolnoma neprimernega obnašanja, ki je vključevalo grobe in žaljive komentarje s seksualno vsebino, dotikanje njene zadnjice, nog in oprsja, objemov in poljubljanja. Jezebel nadaljuje, da je Morita le ena od petih znanih žrtev Petersonovega nadlegovanja, identitete ostalih pa nikoli niso bile medijsko izpostavljene, saj so se žrtve namesto tožbe odločile za poravnavo izven sodnega parketa. Peterson je vse obtožbe v zadevi Morite zanikal, a je kljub temu moral plačati odškodnino.

Igralec Bradley Cooper, ki je zaigral v Jonovi producentski uspešnici Zvezda je rojenaiz leta 2018, je v komentarju za NPR povedal, da z njegovo preteklostjo ni bil seznanjen in dodal:''Če bi vedel za vse te stvari, bi se kot igralec zagotovo odločil drugače.''