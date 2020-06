Peticija: namesto kipov ameriških zveznih državnikov želijo podobe Britney Spears

Pobudnica nove peticije je povedala, da Britney Spears za njihovo skupnost pomeni mnogo več kot osebnosti, o katerih so se učili pri urah zgodovine. Pevka, ki je otroštvo preživela v Kentwoodu blizu New Orleansa, bi bila lahko kaj kmalu upodobljena v obliki kipa. Peticijo je do danes podpisalo več kot 22.000 ljudi.

Britney Spears je ena od najbolj priljubljenih prebivalk zvezne države Louisiane. Zaradi nedavne pobude za postavitev spomenika v njeno čast, bi pop ikona lahko pustila trajen pečat v tamkajšnji okolici ter bodoče generacije spomnila na svoj doprinos h glasbeni industriji ter humanitarno delo. V spletni peticiji je navedena pobuda, naj oblasti zamenjajo kipe zveznih državnikov v mestu New Orleans, s kipi zvezdnice, ki je odraščala v bližnjem Kentwoodu. Peticijo je podpisalo že 22.000 ljudi. Ideja se je porodila Kassie Thibodeaux, prebivalki Louisiane, ki je na guvernerja te zvezne države, Johna Bela Edwardsa, naslovila prošnjo z naslovom 'Storite pravo stvar: Zamenjajte državniške kipe z resnično heroino in vplivno osebo Louisiane, Britney Spears.'

icon-expand Britney Spears bi lahko kmalu dobila kip v mestu New Orleans, nedaleč od domačega Kentwooda. FOTO: Profimedia

''Preden je postala ena od najpomembnejših in vplivnih pop legend na svetu, je Britney živela v majhnem mestu na jugu, v Kentwoodu v Louisiani. Ne samo, da je dokazala svoj talent, ampak tudi moč svoje osebnosti, ko je preživela zelo javen živčni zlom ter nadaljevala z delom na sebi. Je navdih za milijone ljudi,'' je zapisano v peticiji, kjer so navedeni tudi njeni humanitarni doprinosi skupnosti, kot finančna pomoč v času orkana Katrina ter tista Rdečemu križu, ki jih je ta namenil žrtvam poplav v Louisiani leta 2016. Kassie Thibodeaux je peticijo ustvarila leta 2017, v času, ko so v New Orleansu odstranili kip Roberta E. Leeja. Sedaj jo je znova odprla za podpise: ''Peticija je bila namenjena zabavi, vendar stoodstotno stojim za to pobudo in podpiram idejo o kipu Britney Spears. Če kdo potrebuje nekaj takega, je to resnična oseba, ki je naredila svet boljši.''

icon-expand Oboževalci cenijo njen preboj iz malega mesteca na svetovno glasbeno sceno ter njene prispevke v dobrodelne namene. FOTO: Profimedia

Protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju nad temnopoltimi, ki se odvijajo po državi, so spodbudili vodje posameznih zveznih držav, da preučijo sporne relikvije preteklosti. Ta konec tedna so protestniki v New Orleansu odstranili doprsni kip Johna McDonogha, ki je bil v preteklosti lastnik sužnja in ga vrgli v reko Mississippi. Od 12. junija je osem mest odstranilo ali odobrilo odstranitev konfederacijskih spomenikov, poroča ABC News.

