Peticija ni uspela: Karleuša bo za 20.000 evrov pela na Roštiljadi

Prebivalcem srbskega kraja Leskovac akcija, s katero so želeli preprečiti nastop Jelene Karleuše na Roštiljadi, ker po njihovem veganka ne bi smela služiti na račun takšne prireditve, ni uspela. Srbska pevka bo lahko zabavala občinstvo, poleg tega pa bo plačana kar trikrat več kot drugi nastopajoči.

Peticija, ki so jo zagnali prebivalci srbskega kraja Leskovac, nima dovolj podpisov, zato bo diva Jelena Karleuša nastopila na vsakoletni prireditvi Roštiljada, poroča JUGpress. Domačinom se to zdi nezaslišano, saj se jim ne zdi prav, da nekdo, ki zelo rad poudarja, da je vegan in ne je mesa, služi na račun njihove prireditve, kjer na vsakem koraku pripravljajo meso.

icon-expand Jelena Karleuša FOTO: Profimedia

Jelena bo za svoj nastop prejela 20.000 evrov, kar je trikrat več, kot bodo prejeli drugi nastopajoči na prireditvi – skupina Riblja Čorba bo plačana 5500 evrov, pevka Vesna Zmijanac pa približno 500 evrov več. Nedavno je srbski košarkar Nikola Kalinić razkril, da prebivalci Leskovca zbirajo denar, da bi srbski pevki plačali določeno vsoto denarja zgolj za to, da na prireditvi ne bi pela. Po njegovi izjavi se je odzvala Karleuša, ki je bila do športnika zelo ostra: "Ljudje, organizirajmo se in zberimo denar za pomoč temu nesrečnemu fantu, Nikoli Kaliniću. Nujno potrebuje operacijo zaradi deformiranih obraznih kosti, da se mu ne bo več treba snemati, ko opazuje transspolne ljudi. Združimo se, da si bo ta mladi fant končno našel punco ter prenehal žaliti ženske in javne osebnosti na družbenih omrežjih."