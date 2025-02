Peticija obrodila sadove? Jelena Karleuša ostala brez Instagram računa

"Karleušin račun na Instagramu se uporablja kot platforma za ciljanje posameznikov, širjenje sovražne retorike in spodbujanje propagande v korist srbskega avtokrata Aleksandra Vučića. Njene objave vključujejo ksenofobne in rasistične opazke ter usklajeno nadlegovanje posameznikov in skupin. Ta dejanja ne le kršijo politike Instagrama, ampak tudi prispevajo k sovražnemu spletnemu okolju, ki spodbuja nadaljnje delitve in nestrpnost. V skladu s smernicami Instagrama sta sovražni govor in nadlegovanje strogo prepovedana. Kljub številnim prijavam uporabnikov njen račun ostaja aktiven in še naprej služi kot megafon za ekstremizem in politično manipulacijo. Preden stopimo v stik z Meto, bomo poskušali zbrati 250.000 podpisov in pri tem potrebujemo vašo pomoč," so pred dnevi zapisali pobudniki peticije, samo v osmih urah pa jih je podprlo okoli 211.000 ljudi.