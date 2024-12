Peticijo proti nastopu Jelene Karleuše podpisalo več kot 14.000 Srbov

Na Facebooku tako z dogodkom, imenovanim Sabotaža brezplačnega koncerta krvave Jelene Karleuše, spodbujajo k temu, da se pevka v Kragujevcu sploh ne bi pojavila, zanimanje za njen koncert pa že pred objavo peticije, roko na srce, ni bilo veliko. A kljub vsemu 46-letnica trdi, da jo imajo ljudje tam radi in da se njenega nastopa veselijo. "Če umrem, naj bo veličastno. To je mesto, kjer so v zgodovini streljali na veliko ljudi. Lekcija poguma in pravičnosti," je na družbenih omrežjih na peticijo v svojem slogu odgovorila Karleuša.