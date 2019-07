Petra Ecclestone: nova poroka še dražja od prejšnje

Petra Ecclestone , hčer šefa formule ena Bernieja Ecclestona , bo čez manj kot mesec dni že drugič v življenju dahnila usodni 'da'. V drugo bo svojo srečo poskusila v zakonu s prodajalcem avtomobilov Samom Palmerjem v razkošni palači v Mehiki, za katero bosta odštela 15 milijonov funtov (to je skoraj 16,7 milijona evrov). S sedanjim partnerjem se je zaročila komaj 14 mesecev po ločitvi od milijarderja.

Tokrat bo razvpita bogatašinja za svojo poročno pravljico odštela tri milijone evrov več kot je bila vredna njena prejšnja poroka z milijarderjem Jamesom Stuntom, s katerim imata tudi tri otroke, hčerko Lavinio in sinova Andrewa in Jamesa mlajšega.

Vir blizu Petre je za portalMailOnline povedal, da manekenka tokrat ne bo skromna, saj upa, da bo to njena zadnja poroka. Naslednica Formule 1 želi z novo poroko doseči ekstravaganco, ki jo je imela na prvi poroki v dvorcu Odescalchi v Italiji leta 2011. Tu so nastopili tudi slavni glasbeniki Black Eyed Peas in Alicia Keys.