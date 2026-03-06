Petra Ecclestone z družino zapustila Dubaj: 'Nismo pobegnili'

Petra Ecclestone, hči Slavice Radić in Bernieja Ecclestonea, se je znova oglasila na družbenem omrežju, kjer je delila fotografije, ki so nastale na letališču, ob njih pa pojasnila, da z družino ne skušajo 'pobegniti' zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu, saj se oblast v Dubaju še vedno trudi zagotoviti varnost za vse prebivalce.
"Minilo je dva meseca, odkar smo svoje življenje preselili v Dubaj. Vse ni šlo tako gladko, kot smo si zamislili, saj se je pojavilo nekaj nepričakovanih ovir, a smo se z njimi soočili skupaj kot družina in jih premagali," je zapisala 37-letnica.
"Hkrati želim nekaj razjasniti - nismo 'pobegnili' zaradi razmer, kot nekateri domnevajo, to je bil edini let, ki smo ga dobili, da smo lahko pravočasno prišli v Evropo, da se bo lahko Lavinia udeležila tekmovanj s konjem," je pojasnila zvezdnica, ki je zapis zaključila z besedami: "Hvaležni smo, da Dubaj tako skrbi za varnost in kako varni in dobrodošli se počutimo od naše selitve."
Ecclestone je sicer pred dnevi delila video, v katerem je priznala, da je doživela najbolj strašno noč v svojem življenju, ko so zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu tudi v Dubaju oblasti izdale opozorilo zaradi nevarnosti, oglasili pa so se tudi alarmi. Zaprli so tudi zračni prostor nad celotno regijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.