Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Petra Ecclestone z družino zapustila Dubaj: 'Nismo pobegnili'

Dubaj, 06. 03. 2026 16.07 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Petra Ecclestone

Petra Ecclestone, hči nekdanjega šefa Formule 1, se je pred dvema mesecema z družino preselila iz Los Angelesa v Dubaj, le nekaj dni za tem, ko je Izrael z ZDA napadel Iran, pa je objavila fotografije z letališča, ob katerih je sporočila, da so na poti v Evropo, razlog pa ni evakuacija, temveč hčerina tekmovanja s konjem.

Petra Ecclestone, hči Slavice Radić in Bernieja Ecclestonea, se je znova oglasila na družbenem omrežju, kjer je delila fotografije, ki so nastale na letališču, ob njih pa pojasnila, da z družino ne skušajo 'pobegniti' zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu, saj se oblast v Dubaju še vedno trudi zagotoviti varnost za vse prebivalce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Minilo je dva meseca, odkar smo svoje življenje preselili v Dubaj. Vse ni šlo tako gladko, kot smo si zamislili, saj se je pojavilo nekaj nepričakovanih ovir, a smo se z njimi soočili skupaj kot družina in jih premagali," je zapisala 37-letnica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Hkrati želim nekaj razjasniti - nismo 'pobegnili' zaradi razmer, kot nekateri domnevajo, to je bil edini let, ki smo ga dobili, da smo lahko pravočasno prišli v Evropo, da se bo lahko Lavinia udeležila tekmovanj s konjem," je pojasnila zvezdnica, ki je zapis zaključila z besedami: "Hvaležni smo, da Dubaj tako skrbi za varnost in kako varni in dobrodošli se počutimo od naše selitve."

Preberi še Hči nekdanjega šefa formule 1 doživela najstrašnejšo noč v življenju

Ecclestone je sicer pred dnevi delila video, v katerem je priznala, da je doživela najbolj strašno noč v svojem življenju, ko so zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu tudi v Dubaju oblasti izdale opozorilo zaradi nevarnosti, oglasili pa so se tudi alarmi. Zaprli so tudi zračni prostor nad celotno regijo.

Formulo 1 boste lahko v letošnji sezoni spremljali na Kanalu A in VOYO! Prvi dirkaški vikend bo na sporedu že ta konec tedna (6.–8. marec), ko se bo vse skupaj začelo z VN Avstralije.

Petra Ecclestone dubaj manekenka družina

Igralec Josh Duhamel z ženo pričakuje drugega skupnega otroka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
06. 03. 2026 17.36
bežali so ko partizani, to je golo dejstvo in osnovna merska enota količine znake kot strahopetno bežanje. golo dejstvo.
Odgovori
+1
1 0
Medo888
06. 03. 2026 17.34
Ne niso pobegnili , ucvrli so jo na polno gas
Odgovori
+1
1 0
tech
06. 03. 2026 16.36
Ne, so se usrali in odleteli.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
Napaka, ki jo delamo čisto vsi
Napaka, ki jo delamo čisto vsi
vizita
Portal
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
moskisvet
Portal
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
dominvrt
Portal
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Ideja za okusno in poceni kosilo
Ideja za okusno in poceni kosilo
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Instant družina
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551