'Petra' iz Šverc komerc: Starši bi verjetno raje videli, da sem znanstvenica

Nadia Cvitanović, plavolasa Hrvatica, ki jo lahko v priljubljeni seriji Šverc komerc lahko spremljamo kot Petro, je zaSlobodno Dalmacijo povedala, zakaj se je odločila študirati v bosanski prestolnici, v Sarajevu. "Ni posebnega razloga. Prijateljica, ki je iz Sarajeva, mi je takrat sporočila, da so razpisani sprejemni izpiti in da je na fakulteti odličen profesor igre, ki bi mi bil všeč. In imela je popolnoma prav. Takrat sem ji poslala vse potrebne papirje, ona me je prijavila, jaz pa sem se odpravila na pot. Vpisala sem se in postala študentka Akademije scenske umetnosti," je povedala 30-letnica.