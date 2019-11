Petra Nemcova rodila sina v 34. tednu nosečnosti.

"Odločil se je, da bo nepričakovano prispel v 34. tednu sredi noči na odročnem območju, obdanem z naravo. Skoraj sem rodila v avtu, ko smo bili na poti proti najbližji bolnišnici. Čutili smo brezpogojno ljubezen in milino," je nadaljevala zapis češka lepotica.

Zadnji mesec je bil za Čehinjo zelo težek, saj je imela precej zdravstvenih težav. "Molili smo, da bo z našim dojenčkom vse v redu. Želimo si, da bi postal močnejši in bolj zdrav. Skozi celotno težko preizkušnjo smo čutili, da nas spremljajo številni angeli in nam kažejo pravo pot in za to smo neskončno hvaležni."