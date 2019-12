Petrino dvojno preobrazbo opazila tudi pevka Anastacia

"Ne vem, ali mi vesolje pošilja kakšne znake ali pa imam v tej sezoni oddaje Znan obraz ima svoj glas gromozansko srečo. Moje nastope in imitacije so velikokrat opazile prav originalne zvezde. Od prve oddaje Nuša Derenda, Lepa Brena, nato naša diva Helena Blagne in zdaj še ena in edina Anastacia. Zgodilo se je ravno pred nastopom, ki sem ga imela na eni izmed ljubljanskih šol. Moj telefon je enostavno ponorel. Veliko prijateljev in fanov je zasledilo, da je komentar pustila prav Anastacia in vsi so me množično klicali, mi pisali in pošiljali posnetke zaslona. In potem se je začelo. Najprej sem se malce tresla, oblivala me je kurja polt in mravljinci. Anastacia je pevka, ki me je močno zaznamovala, imitirala sem jo že od otroštva. Je moj večni idol in zagotovo glasbenica, zaradi katere sem se spustila v pevske vode. Je prvo ime, ki ga izgovorim, ko je treba našteti najboljše svetovne pevke. Iskreno priznam, da sem presrečna, počaščena in ganjena, da tako veliko glasbeno ime opazi nekoga tako majhnega, kot sem jaz. Vesela sem, presrečna, vzhičena in izpolnjena. Oddaja Znan obraz ima svoj glas mi je namreč uresničila moje otroške sanje, saj sem vsaj za en dan postala prav takšna kot Anastacia. Njen komentar pa mi je vlil toliko motivacije in inspiracije, da bo v mojem srcu ostal zapisan celo moje življenje," je za naš portal 24ur.com povedala presrečna Petra Zore.