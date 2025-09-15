Svetli način
Tuja scena

Pevca skupine Mötley Crüe v spanju zadela kap: Učil sem se hoditi

Las Vegas, 15. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Vince Neil, pevec skupine Mötley Crüe, je razkril, da ga je za božič med spanjem zadela kap, zaradi katere se je moral ponovno učiti hoditi. V nedavnem intervjuju za Las Vegas Review-Journal je dejal, da zdravniki niso imeli veliko upanja, da bo še kdaj nastopal, a je z veliko volje in discipline od ohromelosti do hoje s pomočjo hojice in je znova na svojih nogah.

Pevec skupine Mötley Crüe, Vince Neil, je v nedavnem intervjuju razkril pravi razlog, zakaj so rokerji pred meseci prestavili gostovanje v Las Vegasu. 64-letnik je povedal, da ga je za božič med spanjem zadela kap, posledica, ki jo je pustila, pa je bila, da je ohromel. "Cele leve strani nisem več čutil," je povedal pevec.

Vince Neil je razkril, da se je zaradi hude kapi moral znova učiti hoditi.
Vince Neil je razkril, da se je zaradi hude kapi moral znova učiti hoditi. FOTO: Profimedia

"Moral sem se ponovno naučiti hoditi, kar je bilo težko. Zdravniki so mi rekli, da najverjetneje ne bom več stopil na oder. Tega nisem sprejel in sem jim odvrnil, da bom že pokazal, da ne bo tako," je pripovedoval za Las Vegas Review-Journal. Skupina je marca oboževalcem sporočila, da gostovanje v Vegasu za nekaj časa zamikajo, ker mora Neil iz zdravstvenih razlogov prestati poseg. Podrobnosti niso razkrili.

Vince Neil je okreval po kapi.
Vince Neil je okreval po kapi. FOTO: Profimedia

"Mötley so odpovedali prvi del gostovanja, da sem lahko okreval," je zdaj povedal in dodal, da je več mesecev na svojem domu v Nashvillu, kjer živi z dolgoletno partnerko, s pomočjo fizioterapij krepil zdravje."Sprva so me morali nositi v kopalnico, saj nisem mogel hoditi, nato sem se lahko končno prestavil v voziček. Diplomiral sem, ko sem prešel na hojico, potem pa začel hoditi s palico. Zdaj ne potrebujem pomoči, a gre za polno zaposlitev, ko se ponovno postavljaš na noge in se znova dobro počutiš," je opisal proces.

Treniral je tudi z lokalnim nogometnim trenerjem, da je znova pridobil kondicijo."Možgani potrebujejo nekaj časa, da znova začnejo premikati noge in te, da začnejo ubogati možgane. Skušaš hoditi, a nekako ne gre," je povedal 64-letni zvezdnik, ki zdaj lahko znova tudi teče. "Težko je bilo, ampak sem se vrnil. Sem na 90 ali 95 odstotkih tistega, kot sem bil prej," je še dodal.

Skupina se je tako znova lahko vrnila na oder in bo do 3. oktobra izpeljala načrtovano gostovanje v Las Vegasu, ki bi se moralo začeti marca in zaključiti aprila.

