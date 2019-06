Sin ameriškega pevca utonil v domačem bazenu

Da se je pripetila tragedija, je pevec zapisal na Twitterju in Instagramu. Dopisal je, da sta se z ženo Amber odločila, da bosta sinove vitalne organe darovala in s tem omogočila zdravo življenje malčkom, ki to nujno potrebujejo.

"Z vami moram deliti nepredstavljivo novico. Izgubila sva najinega najmlajšega sina. Čeprav so se po nesreči zdravniki trudili na vse moči, jim ga ni uspelo rešiti. Z Amber sva se odločila, da bova njegove vitalne organe darovala otrokom, ki jih potrebujejo za zdravo življenje. Najina družina je strta in zlomljenega srca, a smo mirni, ker vemo, da je River z očetom nebeškim. Riv je bil poseben. Vsak, ki ga je kdaj spoznal, to ve. Sreče, ki jo je prinesel v naša življenja, ne morem opisati, in za vedno bo v naših srcih. Če so ostale še kakšne neizrečene besede, jih v tem trenutku ne morem najti. Radi imejte svoje bližnje. Še nikoli nismo bili soočeni s tako težkimi časi kot zdaj,"je pod fotografijo s pokojnim sinom zapisal glasbenik. Granger in Amber sta poleg malega Riverja starša petletnemu Lincolnu Monarchu in sedemletni hčerki London. Tudi njegova žena Amber je na Instagramu delila fotografijo s pokojnim triletnikom in dopisala:"Mame na takšno novico ne more pripraviti nič na tem svetu."

Tragično usodo si deli z Bodejem Millerjem

Naj spomnimo, da se je podobno zgodilo vrhunskemu smučarju Bodeju Millerju. Pred letom dni je namreč utonila njegova 19-mesečna hčiEmmy. Pred nekaj dnevi sta športnik in njegova žena prvič spregovorila o tragični nesreči. "Čas ni bil na najini strani. Čeprav so reševalci hčerko iz vode potegnili še živo, so bili njeni možgani preveč poškodovani, da bi lahko preživela," je povedal 41-letnik. "Zgodilo se je, ko z ženo za trenutek nisva bila pozorna na otroke. Zgodilo se je, ko sva imela na obisku veliko ljudi," je dodal in povedal, da se je nesreča zgodila med prazniki, ko sta Bode in žena gostila prijatelje in sorodnike.