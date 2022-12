Pevcu Terryju Hallu tik pred smrtjo diagnosticirali raka trebušne slinavke

Nedavno preminulemu pevcu britanske ska skupine The Specials Terryju Hallu so tik pred smrtjo diagnosticirali raka trebušne slinavke. Njegovo zdravstveno stanje je za britanski BBC potrdil član skupine, basist Horace Panter, ki je pevca hotel obiskati v bolnišnici, a so mu obisk odsvetovali. Hall je umrl v nedeljo, 18. decembra, star 63 let.

Horace Panter je ganljivo opisal zadnje dni svojega prijatelja Terryja Halla in razkril, da so novembra, preden je pevec zbolel zaradi domnevnih želodčnih težav, načrtovali snemanje novega albuma. Kasneje se je izkazalo, da ima raka trebušne slinavke, ki se je razširil tudi na jetra.

icon-expand Terry Hall FOTO: Profimedia

Začetno zdravljenje je potekalo dobro, a je pevec decembra začel izgubljati bojo z rakom, je razkril Panter. Dodal je, da je nameraval obiskati prijatelja v bolnišnici, a mu je to odsvetovala Hallova soproga Lindy, tako da se je od njega poslovil po telefonu. "Bilo je težko," je še povedal in dodal, da je Terry umrl naslednjo nedeljo, 18. decembra, okoli pol petih zvečer. "Svet je izgubil edinstven glas, jaz pa dobrega prijatelja," je za BBC še povedal basist skupine The Specials.

icon-expand Horace Panter s pevcem Terryjem Hallom. FOTO: Profimedia

Hall se je rodil leta 1959 v Coventryju. Javno je priznal, da ga je pri 12 letih ugrabila pedofilska združba, nato pa se je boril z depresijo in odvisnostjo. Zaslovel je v 70. letih prejšnjega stoletja kot pevec družbeno ozaveščene skupine 2 Tone, ki je bila ustanovljena z večrasnim in protirasističnim ciljem. Skupini The Specials, ki se je takrat imenovala Automatics, se je pridružil leta 1977.