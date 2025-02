Pevec Benson Boone z vrtoglavimi triki pritegnil pozornost Cirque du Soleil

Slovitim akrobatom ekipe Cirque du Soleil se je na radarju 'pojavil' presenetljiv kandidat za njihove vrste. Gre za priljubljenega ameriškega pevca Bensona Boona, ki je na podelitvi nagrad grammy v Los Angelesu zbrane v dvorani in milijone gledalcev po svetu navdušil ne le s petjem, temveč tudi z akrobatskimi vložki na odru. Njegovi oboževalci ga na koncertih sicer redno spremljajo med izvajanjem gimnastičnih prvin, ki so navdušile tudi legendarni Cirque du Soleil. Na svojih družbenih omrežjih so delili kompilacijo njegovih odrskih akrobacij. "Benson Boone, opazili smo te," so zapisali sloviti cirkusanti.