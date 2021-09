Pevec Blink-182: Po peti kemoterapiji mi znova rastejo lasje

"Hahaha, poglejte te smeti. To je vrh moje glave in tisto, kar vidi bog, ko me pogleda od zgoraj – lasje, ki znova rastejo po kemoterapiji. Uboga moja glava. Dvigni glavo, borec. Počutim se obupno, vendar skušam ostati optimističen in štejem blagoslove," je ob fotografiji zapisal 49-letnik. "Upam, da ste vsi v redu, zdravi in prijazni drug do drugega. Če me kdo potrebuje, me do nadaljnjega najde na kavču," je zapis zaključil Hoppus.