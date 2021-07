Pevec Blink-182 sporočil, da kemoterapija učinkuje

"Posnetki nakazujejo, da je zdravljenje s kemoterapijo učinkovito! Še vedno me čaka več mesecev terapije, vendar je to najboljša možna novica v tem času! Zelo sem hvaležen, zmeden in še vedno mi je slabo od zadnje kemoterapije. Strup, ki mi ga dajejo zdravniki, skupaj s pozitivnimi mislimi in željami vseh okrog mene pa pomagajo uničevati raka v meni," je zapisal Hoppus.

Podporo so mu izrazili tudi številni zvezdniki, med njimi tudi Alex Gaskarth, član skupine Simple Creatures, v kateri je tudi Hoppus, skupine A Day To Remember, Of Mice & Men, Good Charlotte, in kolega iz skupine Blink-182, Travis Barker in Tom DeLonge.