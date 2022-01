Charlie Puth znanemu TikTokerju ob zavrnitvi na Juilliard: Vse bo v redu

Charlie Puth je znanemu TikTokerju namenil nekaj tolažilnih besed in dragocen nasvet v težkem obdobju, ker Axel Webber ni bil sprejet na prestižno šolo za umetnost, The Juilliard School. Vplivnež je na družbenem omrežju delil videoposnetek, v katerem je prebral zavrnitveno pismo, ki ga je prejel iz fakultete, v katerem so se mu zahvalili za avdicijski nastop in mu hkrati sporočili, da se zanj niso odločili.

"Ne samo, da nisem bil sprejet na Juilliard, tudi na pet drugih tako imenovanih prestižnih šol, za katere sem menil, da mi bodo pomagale pri ustvarjanju kariere, me niso sprejeli. Čeprav še vedno menim, da je šola super in sem bil na koncu sprejet na Berklee, pa prestižna šola za umetnost na koncu ne bo tista, ki bo oblikovala tvojo igralsko kariero. Prav gotovo ni bila edina in najpomembnejša stvar, ki je omogočila mojo kariero," je dejal Puth.

"Vsak dan v življenju doživljamo zavrnitve. Kakor koli jih je v tistem trenutku težko požreti, pa so to stvari, ki nas ženejo naprej v naši kreativnosti. To poganja mojo glasbo in tudi tvoje igranje bo. Tebi, Axel, sploh ni treba skrbeti. Všeč so mi tvoji videii in na tebi je nekaj zelo posebnega. Pa še všeč mi je tvoje majceno stanovanje. Vse bo v redu s tabo, obljubim," je še povedal v videoposnetku, ob katerem je pripisal: "Axlu in vsem, ki so doživeli zavrnitev."