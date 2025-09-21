Pevec D4vd po najdenem truplu v njegovem avtomobilu odpovedal turnejo

Pevec D4vd je odpovedal preostanek svoje ameriške turneje zaradi preiskave smrti 15-letne deklice, katere razpadajoče posmrtne ostanke so prejšnji teden našli v prtljažniku njegove Tesle. 20-letnik je bil na svoji svetovni turneji Withered World Tour in bi moral v okviru nje nastopiti tako v petek kot v soboto. Napovedanih je imel tudi nekaj nastopov v tujini, večina jih je bila že odpovedana.

Glasbenik, čigar pravo ime je David Anthony Burke, se o odpovedani turneji ni javno izrekel. Njegov tiskovni predstavnik pa je prejšnji teden v izjavi dejal, da zvezdnik "v celoti sodeluje z oblastmi".

Posmrtne ostanke mladoletne Celeste Rivas, ki je bila pogrešana več kot leto dni, so v avtomobilu, registriranem na pevca, našli prejšnji teden na parkirišču v Los Angelesu, potem ko je policija prejela klic o neprijetnem vonju, ki je prihajal iz vozila.

Pred dnevi je spregovorila njena mati in dejala, da je postala sumničava, ko je slišala za najdeno truplo v avtomobilu glasbenika po imenu David, saj naj bi njena hčerka hodila s fantom z enakim imenom. Prav tako imata žrtev in pevec enak tatu na istem prstu.

Zdaj je po poročanju NBC News spregovoril tudi njen starejši brat Matthew Rivas. "Samo poskušam ostati pozitiven. Samo poskušam iti naprej. Moja mama močno žaluje. Moj oče močno žaluje," je povedal v telefonskem intervjuju.