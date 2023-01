Pevec David Foster pri 73 letih o vzgoji sina: Lahko mu dam modrost

Pevec David Foster, ki je novembra dopolnil 73 let, je spregovoril o vzgoji svojega skoraj dveletnega sina Rennieja in izzivih, s katerimi se srečuje. Čeprav ima večina njegovih vrstnikov toliko stare vnuke, pa zvezdnik razmišlja, kaj lahko on ponudi sinu in tako obogati njegovo življenje.

Pevec in glasbeni producent David Foster se pri 73 letih srečuje z izzivi, ki jih ima večina ljudi v mlajših letih, saj ima zvezdnik skoraj dve leti starega sina. Kot pravi sam, je njegova prednost predvsem v tem, da lahko sinu ponudi veliko modrosti, ki si jo je prislužil skozi leta življenja, od mlajših staršev pa ga loči predvsem to, da je bolj potrpežljiv.

icon-expand David Foster in Katherine Mcphee s sinom FOTO: Instagram

"Rennieju lahko dam predvsem modrost, čeprav me takrat, ko bo dopolnil 50 ali 40 let, morda že 30, ne bo več tukaj," je povedal 73-letnik, ki se je sina z 38-letno ženo Katharine McPhee razveselil pred skoraj dvema letoma. "Lahko mu dam modrost, ki sem si jo pridobil v svojih 73 letih na tem planetu, kar pa morda ni slaba kupčija. Vsaj upam," je še dodal Foster, ki ima še pet odraslih hčera: 52-letno Allison, 49-letno Amy, 41-letno Saro, 40-letno Erin in 36-letno Jordan.

Kot je še dodal dobitnik grammyja, mu njegova leta pomagajo tudi pri tem, da ima več potrpljenja: "Ko sem bil mlad, nisem bil potrpežljiv. Bil sem aroganten in vedno v gibanju." Priznal je še, da mu vzgoja edinega sina, ki ga ima tako pozno v življenju, predstavlja prav poseben izziv. "Na tej točki mojega življenja je to nekoliko drugače. Ni boljše ali slabše, samo drugače. Še vedno delam, veliko časa me ni doma, a morda je čas zame nekoliko bolj dragocen, saj imam za seboj že veliko pretečene poti, kot je imam pred seboj," je bil iskren.

icon-expand David Foster s sinom FOTO: Instagram