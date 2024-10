Pevec Garth Brooks po obtožbah posilstva: Ne bojim se resnice

Ženska, ki je pevca Gartha Brooksa obtožila posilstva in spolnega nadlegovanja ter v tožbi trdi, da jo je 62-letnik nagovarjal v spolne odnose v troje z njegovo ženo, sicer pevko Trisho Yearwood , naj bi zvezdnika izsiljevala in v zameno za molk zahtevala več milijonov. Kot je v nedavni izjavi za javnost povedal glasbenik, se sam resnice ne boji, zato je tudi on vložil tožbo zoper njo.

"Zadnja dva meseca sem bil žrtev nadlegovanja z grožnjami, lažmi in tragičnimi napovedmi za prihodnost, ki jih ni bilo konca, če ne napišem čeka za več milijonov," je v izjavi za Page Six dejal pevec."Počutil sem se, kot bi mi nekdo z nabito pištolo mahal pred obrazom. Denar v zameno za tišino, ne glede na to, kolikšna je vsota, je še vedno denar v zameno za tišino. V moji glavi plačilo tega pomeni, da sem priznal obnašanje, ki ga nisem sposoben in si ga nobeno človeško bitje ne zasluži," je nadaljeval pevec.

Brooks je potrdil še, da je tudi on vložil tožbo zoper žensko, ki ga je obtožila posilstva in spolnega napada, mesec po tem, ko ga je izsiljevala, on pa se je odločil javno spregovoriti o izsiljevanju in omadeževanju njegove osebnosti.

"Rad bi igral svojo glasbo in nadaljeval v dobrem duhu. Srce se mi lomi, da so sedaj čudovite stvari postavljene pod vprašaj. Zaupam sistemu, ne bojim se resnice, saj nisem človek, za kakršnega me želijo prikazati," je dodal pevec.