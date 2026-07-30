Pevec in igralec Jared Leto zanika obtožbe spolnih zlorab

"Nikoli v življenju nisem nikogar spolno zlorabil," je v izjavi za Page Six dejal 54-letni Jared Leto , ki je obtožbe označil za lažne. 10 žensk je zvezdnika spolnih zlorab obtožilo v novem dokumentarcu z naslovom Jared Leto: Hollywood's Dark Secret . Štiri, ki se predstavljajo pod psevdonimi Isabel, Alex, Clara in Etta , pa trdijo, jih je Leto spolno zlorabil, ko so bile še najstnice.

Prvi incident naj bi se zgodil leta 2002, ko je bila Isabel stara 17 let, pevec pa naj bi jo spolno zlorabil v kopalnici nekega motela. Štiri leta pozneje naj bi imel oskarjevec spolne odnose s takrat 17-letno Claro, pogovora o starosti pa naj bi se izogibal. 19-letni Alex naj bi z zlatim globusom nagrajeni igralec v hotelski sobi grozil s spolnim napadom, leto pozneje pa naj bi v spolne odnose skušal prepričati tudi takrat 16-letno Etto, ki je prejemala njegove klice.

Ženska, ki se predstavlja kot Taylor, je zatrdila, da naj bi imel Leto neprimerne komentarje o njenem dekolteju, ko je delil avtograme na nekem glasbenem festivalu, čeprav je bila v spremstvu mame, varnostnika pa naj bi prosil, da jo v njegovem imenu povabi v zaodrje.