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Tuja scena

Pevec in igralec Jared Leto zanika obtožbe spolnih zlorab

London, 30. 07. 2026 07.56 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
K.Z.
Jared Leto

Jared Leto, pevec skupine 30 Seconds to Mars in igralec v filmih Odred odpisanih, Morbius ter Rekviem za sanje, je zanikal obtožbe 10 žensk, ki so v novem BBC-jevem dokumentarcu zatrdile, da jih je spolno zlorabil. Štiri od teh žensk trdijo, da so se zlorabe zgodile, ko so bile še mladoletne.

"Nikoli v življenju nisem nikogar spolno zlorabil," je v izjavi za Page Six dejal 54-letni Jared Leto, ki je obtožbe označil za lažne. 10 žensk je zvezdnika spolnih zlorab obtožilo v novem dokumentarcu z naslovom Jared Leto: Hollywood's Dark Secret. Štiri, ki se predstavljajo pod psevdonimi Isabel, Alex, Clara in Etta, pa trdijo, jih je Leto spolno zlorabil, ko so bile še najstnice.

Jared Leto zanika obtožbe spolnih zlorab.
Jared Leto zanika obtožbe spolnih zlorab.
FOTO: Profimedia

Prvi incident naj bi se zgodil leta 2002, ko je bila Isabel stara 17 let, pevec pa naj bi jo spolno zlorabil v kopalnici nekega motela. Štiri leta pozneje naj bi imel oskarjevec spolne odnose s takrat 17-letno Claro, pogovora o starosti pa naj bi se izogibal. 19-letni Alex naj bi z zlatim globusom nagrajeni igralec v hotelski sobi grozil s spolnim napadom, leto pozneje pa naj bi v spolne odnose skušal prepričati tudi takrat 16-letno Etto, ki je prejemala njegove klice.

Ženska, ki se predstavlja kot Taylor, je zatrdila, da naj bi imel Leto neprimerne komentarje o njenem dekolteju, ko je delil avtograme na nekem glasbenem festivalu, čeprav je bila v spremstvu mame, varnostnika pa naj bi prosil, da jo v njegovem imenu povabi v zaodrje.

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Da jih je klical po telefonu in jih skušal prepričati v spolne odnose, v dokumentarcu trdijo še štiri druge ženske, da so mu bile všeč dosti mlajše ženske, pa so priznali tudi člani njegove ekipe, ki so dejali, da so se ob njegovih vabilih deklet v zaodrje in snemalne studie pogosto počutili nelagodno.

Da se je neprimerno obnašal, ga je v članku, ki ga je pred letom objavil Air Mail, obtožilo devet žensk. Zvezdnik je tudi takrat njihove trditve zavrnil. Da je Leto neprestano pošiljal sporočila in z neprimernimi povabili klical 16 ter 17-letne manekenke, je pred dvema desetletjema poročal že The Post.

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KOMENTARJI9

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30. 07. 2026 09.11
Tip vodi kult,ni boga da ni namazan s 1000 svinjarijami
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+1
1 0
bu?e24 1
30. 07. 2026 09.23
Pa on pravi da je bog
Odgovori
0 0
Amor Fati
30. 07. 2026 09.06
Jz jim pa verjamem, ker je ta model znan po bom rekel zasebnih vec stevilnih zabavah v Hollywoodu na katerih mladi talent pokaže vse kar zna.
Odgovori
-1
0 1
NotMe
30. 07. 2026 08.50
Včasih smo takim rekli grupijke in se je vedelo,kaj pričakujejo in česa si želijo. In tudi takrat so to vedele. Čez 10 let, ko lastne kariere ni bilo, pa pride prav tisti čas
Odgovori
+3
4 1
stumfeta
30. 07. 2026 09.25
Grupijke niso hodile okrog z mamami.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
30. 07. 2026 08.31
Neprimerne opazke o dekolteju???? Kaj pa če je res bil neprimeren dekolte?
Odgovori
+5
8 3
stumfeta
30. 07. 2026 09.25
Kaj se njen dekolte njega tiče?
Odgovori
0 0
tech
30. 07. 2026 08.28
V ZDA kjer so postale te obtožbe za spolne zlorabe že hobby, verjamem da marsikatera od teh žensk zdaj računa na dober izkupiček.
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+5
7 2
bu?e24 1
30. 07. 2026 09.26
V ameriki maš dobesedno mladoletne prostituke po ulici ki jih izrabljajo in prodajajo dilerji in pimpi kr miljone jih je zarad rasturjenih familij in akoholizma in teških drog oba starša na drogah otroci pa po ulici živijo in oni bojo moralni neki bli bogovi zbud te se
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0 0
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