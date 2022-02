Pevec Iron Maiden o diagnozi raka: To ni več smrtna obsodba

Pevec skupine Iron Maiden Bruce Dickinson je eden izmed zvezdnikov, ki se je spopadal z rakom. Dickinson je leta 2014 prejel diagnozo raka grla, zdravljenje pa je uspešno prestal. Za spletni portal Blabbermouth je spregovoril o tem, kako se je sam spopadel z novico o diagnozi in dejal, da sama diagnoza danes več ne pomeni smrtne obsodbe, saj so na voljo zdravljenja, s katerimi lahko bolezen v celoti premagamo.

"Lahko povem, da so zdravljenja, s katerimi danes zdravijo raka, že tako napredna in uspešna, da imate zelo dobre možnosti za ozdravitev. Polovica populacije bo v življenju prejela diagnozo raka, kar pa danes ne pomeni več smrtne obsodbe, s katero se ne bi upali soočiti. Stvari, ki jih morajo v tem procesu početi z vašim telesom, so vedno boljše. Z mojim telesom so delali grozne stvari, a sem srečen, saj sem popolnoma ozdravel," je povedal 63-letnik.