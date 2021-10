Pevec James Bay se je razveselil prvega otroka

James Bay , ki je pred leti navduševal s skladbama Let it Go in Hold Back the River , je z 1,1 milijona sledilci na Instagramu delil prekrasno novico. Z izbranko Lucy Smith sta se namreč razveselila prvega otroka. Deklico sta poimenovala Ada Violet .

''Tako sva zaljubljena ter polna hvaležnosti in veselja zaradi čudeža, ki je prišel v najini življenji. Hvala za vse dobre želje,'' je še dopisal. Ob veseli novici so mu čestitali tudi nekateri glasbeni kolegi. Svoje lepe misli, ki so jih pospremili simboli src, so zapisali tudi Maisie Peters, Olly Murs in švedski DJ Alesso, oglasil pa se je tudi Ryan Tedder iz zasedbe One Republic.