Pevec Jason Derulo je prvič postal očka

Pevec uspešnice Savage Love je prejšnji mesec v pogovorni oddaji Drew Barrymorepovedal, da "ne bi mogel biti bolj navdušen" nad dejstvom, da bo dobil otroka, saj želi še enega 'Derula', ki bo nosil družinsko ime. Voditeljici je pojasnil, da bo prvi od bratov in sester, ki bo dobil sina: "Menim, da sem v svojem življenju naredil veliko, kajne? In menim, da sem do te točke v življenju dosegel veliko, zato sem se vprašal: Dobro, s kom pa lahko to delim," je razložil svojo željo po očetovstvu in dodal: "Prav tako v moji družini ni moških potomcev, ki bodo prevzeli naš priimek. Moj brat ima hčere, moja sestra ima hčere, zato ni več Derulov. Moram imeti sina, da bo nekdo prenašal družinsko ime."

Jason je v intervjuju povedal tudi zgodbo, kako je svojo punco Jeno spoznal v fitnes centru, tik pred začetkom pandemije covida-19. Po njegovem je bil trenutek za novo ljubezen idealen: "Takrat sem si resnično želel otroka. Z leti, ko spoznaš nekoga, s katerim se resnično povežeš, je pravi trenutek za to."