Pevec Jason Derulo o poškodbi vratu: Se je moje življenje pravkar končalo?

Jason Derulo je v nedavnem podkastu Great Company with Jamie Laing spregovoril o težji poškodbi vratu, ki jo je imel leta 2012 in se mu je pripetila med vajami za svetovno turnejo Future History . 35-letnik si je takrat poškodoval vratno vretence, zvezdnik pa bi lahko za posledicami celo umrl ali ohromel, je še povedal.

Poškodba se je zgodila, ker sta s trenerjem neprestano delala vaje za vzdržljivost."Spodrsnilo mi je in sem padel. Nikoli ne smeš pasti. Tudi če ti spodrsne, moraš nadaljevati. Padel sem, se udaril v glavo in slišal, kako je škrtnilo. Začutil sem vročino v vratu, sam pri sebi pa sem razmišljal, kaj se je pravzaprav zgodilo in ali se je moje življenje pravkar končalo," se je spominjal.

Nekaj sekund pozneje so ga obkrožili ljudje, ki so mu zapovedali, da se ne sme premakniti, kakršen je protokol pri vratnih poškodbah, a je po nekaj minutah sam od sebe vstal, pozneje pa ga je mati odpeljala na urgenco."Moja mama je bila v avtomobilu, jaz pa sem se držal za vrat, saj sem tako čutil večjo varnost. Rekel sem ji, da sem se poškodoval in jo prosil, če lahko greva na urgenco, da preverijo, ali sem v redu. Bil sem v groznih bolečinah, a nisem želel, da bi ona to vedela," je še razkril.