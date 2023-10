Pevec Jason Derulo obtožen spolnega nadlegovanja

Pevec Jason Derulo se bo moral zagovarjati na sodišču zaradi spolnega nadlegovanja, katerega ga je obtožila pevska kolegica Emaza Gibson , ki je podpisala pogodbo z njegovo založbo, pevec pa je od nje pričakoval spolne usluge. Gibsonova je za NBC News povedala, da je bila zaradi te izkušnje "travmatizirana". Derulo je trditve zanikal in jih označil za "popolnoma lažne in škodljive".

"Trenutno se mi to dogaja v življenju, kar je srce parajoče," je povedala v intervjuju za NBC News . "Imam tesnobo, sem travmatizirana. Spopadala sem se z nečloveškimi delovnimi situacijami. Sem na tej točki, ko sem spet na ničli in nimam ničesar," je dejala.

25-letna Gibsonova je v četrtek vložila tožbo proti 34-letnemu Derulu na višjem sodišču v Los Angelesu, češ da ji je "zlonamerno" obljubil uspeh, nato pa ji to priložnost zavrnil. Med drugim mu očita spolno nadlegovanje, kršitev pogodbe ter ustrahovanje in nasilje.

V sodnih dokumentih Gibsonova trdi, da ji je Derulo avgusta 2021 ponudil pogodbo s svojo založbo Future History in novembra 2021 sta začela sodelovati. Trdi pa, da je pevec večkrat pritiskal nanjo, naj se druži z njim, in da je obstajala "izrecna zahteva po seksu v zameno za uspeh".

Ob neki priložnosti naj bi ji rekel, da bo morala sodelovati v spolnem ritualu, imenovanem "kozja koža in ribje luske", ki je vključeval žrtvovanje koze in uživanje kokaina. Gibsonova trdi, da jo je prisilil v pitje neprimerno velikih količin alkohola. Njen odvetnik Ron Zambrano je v izjavi dejal, da je bilo Derulovo "vedenje do te mlade umetnice podlo".

"Ne samo, da je prelomil obljube in kršil pogodbe, ampak so bile njegove grožnje s fizičnimi poškodbami in nevestnimi spolnimi napadi tej mladi ženski, ki samo poskuša prodreti v industrijo, nezaslišane in nezakonite," je še dodal odvetnik.