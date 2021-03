Pevec Jason Derulo z dekletom pričakuje prvega otroka

Konec preteklega tedna je priljubljeni ameriški glasbenik Jason Derulo na Instagramu naznanil, da bo letos postal očka. Z dekletom Jeno Frumes bosta prvič postala starša. "Ne bi mogel biti bolj navdušen zaradi novega poglavja v najinem življenju," je 31-letnik zapisal v objavi in v njej označil tudi svojo ljubezen.

Lansko leto avgusta je Jason za revijo People povedal, da je 26-letno Jeno spoznal v fitnescentru tik pred začetkom pandemije, ki je ustavila svet. Kmalu po tem sta postala par in vse ostalo je očitno zgodovina. Zaljubljenca se redno pojavljata skupaj na družbenih omrežjih, predvsem pa sta posnela že kar nekaj Tik Tok videov.

Pod fotografijo, kjer Jason svojo izbranko drži za nosečniški trebušček, je zapisal: "Mamica in očka."

Jason in Jena

O pandemiji je Jason poleti povedal: "Zadnjih nekaj mesecev razmišljam, kako se je spremenila moja kariera. Mislim, da ne morem biti več toliko časa zdoma, kot sem bil prej. Vse skupaj se bo zelo spremenilo za ljudi, kajne? Ko bo vsega tega konec, ali bomo res lahko šli nazaj v svet in se pretvarjali, da se vmes ni nič zgodilo, da se ni nič spremenilo? Mislim, da se nikoli več ne bom mogel vrniti v stare tirnice svojega življenja. Ne predstavljam si, da bom spet vsak dan na letalu in vsak dan v drugem mestu. Stvari se bodo vsekakor morale spremeniti."

Za portal Page Sixpa je spregovoril o želji po otrocih. Derulo namreč večkrat objavlja fotografije in videe s svojo nečakinjo Skylar. "Mislim, da sem prišel do starosti, ko si jih bom morda kmalu zaželel. Veste, kaj mislim?"

In zelo kmalu se je zgodilo to, kar je predvidel tudi sam. Še nekaj tednov in Jason bo očka.