Pevec Jeremih zapustil intenzivno nego, a ostaja v bolnišnici

R&B pevec Jeremih, katerega pravo ime je Jeremy Phillip Felton, se je po zapletih zaradi okužbe z novim koronavirusom pred enim tednom znašel na intenzivni negi chicaške bolnišnice. Zdravstveno stanje se mu je v trenutku poslabšalo, zato je potreboval zdravniško pomoč. 33-letnik je imel težave z dihanjem. Priključili so ga na ventilator, njegovo zdravstveno stanje pa je bilo zelo resno.

Pevčeva družina je za portal TMZpovedala, da naj bi se ''pravo zdravljenje'' začelo zdaj in da so ga premestili z oddelka za intenzivno nego.

Jeremihova družina se je zahvalila vsem, ki so v zadnjih dneh mislili nanj, in za vse njihove molitve. Glasbeniki, med njimi Chance the Rapper, Big Seanin Wale, so mu na družbenih omrežjih zaželeli hitro okrevanje.