Pevec John Mayer naveličan samskega stanu, želi se poročiti

Pevec John Mayer se je naveličal življenja samca in je pripravljen dati priložnost zakonu. 46-letni glasbenik, ki je bil v preteklosti v zvezah s številnimi zvezdnicami, je v nedavnem intervjuju razkril, da je pripravljen na poroko, kljub temu, da že več let velja za lomilca ženskih src, ki se ne želi dolgoročno zavezati le eni ženski.

Je John Mayer naslednji zvezdnik, ki se bo po letih samskega stanu vendarle podal pred oltar? Zvezdnik pravi, da za to vsekakor obstaja velika možnost. 46-letni glasbenik, ki je znan tudi po svojih številnih zvezah z zvezdnicami, med katerimi so bile tudi Taylor Swift, Katy Perry in Cameron Diaz, je v nedavnem intervjuju dejal, da se želi v prihodnosti poročiti in postati mož, na katerega se bo lahko žena zanesla v vsakem trenutku.

John Mayer je vendarle pripravljen na poroko. FOTO: Profimedia icon-expand

"Ljudje mislijo, da se ne želim poročiti, a si vsekakor želim biti poročen," je v pogovoru s Kelly Rizo priznal pevec. "Lahko ti razkrijem skrivnost, ki pa je, da sem v resnici zelo prilagodljiv človek. Res se želim poročiti z žensko, ki bo v svojem srcu vedno čutila, da bom v vsakem trenutku vedel, kaj storiti," je še dodal in nato pojasnil, da se mu zdi dejstvo, da bi se lahko nekdo zanašal nanj v vsakem trenutku, najbolj vznemirljiva stvar na svetu. Dejal je, da bi v idealni situaciji njegova žena vedno govorila: "Če bi bil moj mož tukaj, bi vedel, kaj storiti. Pokličite Johna. Pokličite mojega moža." Dodal je še: "Šele ko so to tvoje romantične fantazije, si dovolj odrasel. Takrat si polnopravni odrasel človek." 46-letnik je nato dodal, da mu v zvezi največ pomeni prav zanesljivost, ki si je želi tudi v zakonu.

Mayer je v preteklosti sicer že izrazil željo, da bi si našel ženo, a se je kljub temu izogibal pritisku, da bi to storil že prej. Marca 2022 je na enem manjših koncertov spregovoril o ljudeh, ki so ga v preteklosti poskušati siliti, naj se poroči in si ustvari družino. "Kdaj boš našel koga? Saj si ne želiš imeti otrok, kajne? Le kaj sem storil, da sem komuniciral, da si ne želim imeti otrok? O čem govorite?" je dejal zbranim v MGM Grand Garden Arena v Las Vegasu. Vztrajal je, da mu je čisto lepo brez žene, saj levo stran njegove postelje zapolnjuje vrsta nakopičenih blazin. "Spim ob vrsti blazin," je takrat še dejal in dodal: "Včasih na vrh položim svoj prenosnik, včasih pa tja pretihotapim svoj telefon. Kar želim povedati, je, da mi kup blazin ničesar ne zameri ali me zaradi tega sovraži. Imam se dobro. Spoznal bom nekoga in ko se bo to zgodilo, bo to super dogodek, do takrat pa bom čisto v redu."