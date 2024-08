Pevec Judas Priest: Sem gej in navadite se že na to!

73-letnik je povedal, da ga je odtlej za nasvet prosilo tudi nekaj glasbenih kolegov, ki so čutili, da morajo storiti enako: "To se je zgodilo, a ne bom poimensko nikogar izpostavljal, saj se vsak izpostavi, ko se mu zdi primeren čas za to in, kot vsi vemo, se takrat osvobodi. To je še vedno zelo težka stvar, čeprav smo leta 2024, se še vedno spopadamo s sovraštvom, fanatizmom, intoleranco in razdvojenostjo. Morda bi kdo mislil, da je lažje, ampak ni. Za mlade je še vedno težko, zato upam, da jim bodo pogovori z menoj vse skupaj vsaj malo olajšali."

"Pred kratkim sem prebral zgodbo o geju, ki je zakorakal v svoja 90. leta, o svoji spolni usmerjenosti pa je spregovoril v zadnjih vzdihljajih. Aleluja! Nikoli ni prepozno, da se osvobodimo, saj ko enkrat to storimo, napadi zbledijo. Tukaj sem, sem gej in navadite se na to!" je pripovedoval Halford.