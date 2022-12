Pevec južnokorejske skupine BTS prvi član, ki bo odslužil vojaški rok

Pevec južnokorejske skupine BTS , Jin , je prvi član sedmerice, ki bo odslužil obvezno služenje vojaškega roka. Kot narekuje zakon te države, se morajo moški na služenje vojaškega roka prijaviti do 28. leta starosti, ker pa so bili člani te popularne skupine leta 2018 nagrajeni z odlikovanjem nekdanjega predsednika Moon Jae-Ina , pa so si prislužili privilegij, da se na služenje odpravijo dve leti pozneje, torej s 30 leti.

Policija se je kljub temu temeljito pripravila na Jinov prihod in morebitne težave, s katerimi bi se lahko srečali, če bi se zgodil naval oboževalcev, ki ne bi upoštevali navodil. Prav zato so že pripravili cestne ovire, v pripravljenosti pa imajo tudi reševalna vozila.

Nekaj tednov, preden se je Jin uradno prijavil na služenje, sta tako on kot njegova agencija oboževalce večkrat zaprosila, naj med njegovim služenjem ne obiskujejo kraja, kjer bo nastanjen. "Imejte v mislih, da na dan njegove rekrutacije ne bo nobenega uradnega dogodka za javnost, sprejema se bodo lahko udeležili le ožji družinski člani in vojaško osebje," je oboževalcem sporočila agencija.

Oboževalci so Jina pospremili do kampusa.

Kot poroča Business Daily, se je Jin v kampus pripeljal v neoznačenem vozilu in se ni ustavil, da bi pozdravil oboževalce in medije, čeprav je njegova založba obljubila, da se bo. Kmalu za njim naj bi se v šestih ločenih vozilih pripeljali še ostali člani skupine, ki so se prav tako udeležili slovesnosti. Skupina je pozneje na Twitterju objavila fotografiji, ki so ju posneli, preden je Jin vstopil v kampus, in pripisali: "Varno se vrni! Radi te imamo."