Pevec legendarnih Sex Pistolsov spregovoril o ženinem boju z Alzheimerjevo boleznijo

John Lydon je v intervjuju za britanski Mirror povedal, da je brezpogojno predan ženi Nori, za katero skrbi zaradi njene bolezni. Pevec punk skupine Sex Pistols je soprogo spoznal pred več kot štiridesetimi leti in je zanj bila zmeraj edina ljubezen, čeprav jima nihče ni napovedoval svetle prihodnosti. Življenja brez nje si ne predstavlja in upa, da se bosta od življenja poslovila skupaj, ob enakem času.

Karizmatični John, poznan tudi pod imenom Johnny Rotten, je v čustvenem pogovoru priznal, kako se sooča z ženino boleznijo. Za Noro Forster, s katero sta poročena že štiri desetletja, skrbi sam: ''Jaz sem njen glavni skrbnik in nikomur ne bi pustil, da se poigrava z njenimi mislimi in glavo.'' Pri tem je poudaril, da nima nobenih namenov svoje žene prepustiti v nego kateri od ustanov.''Zame je resnična oseba še zmeraj tukaj. Ta oseba, ki jo ljubim je tukaj vsako minuto slehernega dne in to je moje življenje,''je povedal. Punk ikoni upanje dajejo zdravniki, ki imajo nadzor nad potekom ženine bolezni: ''Vsi so presenečeni, kako je mogoče, da se me žena še zmeraj spominja, to je dober znak.'' Sam meni, da je to zaradi neizmerne ljubezni, ki jo izkazuje svoji sopotnici.

Čeprav je v preteklosti več pozornost vzbujala romanca med basistom skupine Sex pistols,Sidom Viciousomter njegovo Nancy, ki je dobila tudi biografski film v letu 1986, je ravno ljubezenska zgodba med Johnom in Noro tista, ki je fascinantna. Lydon je Foresterjevo spoznal, ko je bil še v zgodnjih dvajsetih. Poročila sta se leta 1979 in sta bila drug drugemu predana vse do danes. V letu 2000 sta postala uradna skrbnika Norinih vnukov, dvojčka sta namreč ostala brez staršev.

V zgodnjem času njune zveze se je pojavilo mnogo dvomljivcev, ki niso verjeli v njun uspeh kot par.''Z Noro sva si vzela čas in vložila veliko truda, da bi se razumela. To je pomenilo celoživljenjsko učenje in delo za določen napredek. Tako sem tudi želel. Svojih zvez ne jemljem zlahka. Soljudi ne jemljem kot objekt. Po srcu sem izredno lojalen,'' je povedal John in hkrati dodal, da ga divje oboževalke nikoli niso zanimale. ''Ko so se Sex pistolsi prvič prebili na sceno še nisem poznal Nore. V čudovitem svetu rock'n'rolla je seks ležal dobesedno na tleh. Ne, to ni bilo zame. Ko sem odraščal so me spremljale otroške bolezni in pogosto sem se počutil, da z menoj nekaj ni v redu,''je pevec strnil svoja razmišljanja in s tem mislil na spinalni meningitis, ki ga je preboleval pri sedmih letih in mu ob letu, preživetem v bolnišnici, pustil posledice kot so halucinacije, slabost, glavoboli, občasna stanja kome ter težka izguba spomina.

Lydon je spregovoril tudi o predanosti ženi in priznal:''Nikoli nisem bil nezvest, čeprav sem za to imel obilo možnosti kot član punk skupine.''Par se je takoj po tem, ko sta se spoznala, izredno povezal, ne glede na razlike v letih ter socialnem ozadju: ''To je ljubezen. Vedno sem jo ljubi in ona to ve. Vsi so govorili, da nisva dobra drug za drugega. Iskrice pa so letele, to je bila takojšnja privlačnost. In to nikoli ne izgine. Nikoli tudi nisem pričakoval, da se bom tako počutil. Nikoli nisem mislil, da sem kakorkoli privlačen. Ali pa človek, s katerim bi kdo želel na zmenek.''

