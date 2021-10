Pevec Liam Payne na rdeči preprogi z nekdanjo zaročenko

Pevec Liam Payne, ki je nekdanji član fantovske skupine One Direction, in Maya Henry sta ponovno par. Zvezdnika sta presenetila javnost, ko sta se pred dnevi skupaj pojavila na rdeči preprogi pred premiero filma Ron's Gone Wrong na londonskem filmskem festivalu. Payne in Henryjeva sta že bila zaročena, a sta se pred pol leta razšla.

Pevec Liam Payne in manekenka Maya Henry sta obudila svojo ljubezen. Po skoraj pol leta od prekinitve zaroke sta se 28-letnik in 21-letnica skupaj pojavila na rdeči preprogi londonskega filmskega festivala, kjer je premiero doživel film, v katerem je tudi Paynova pesem. icon-expand Liam Payne in Maya Henry FOTO: Profimedia Zvezdnik je meseca junija v podcastu, ki ga vodi Steven Bartlett, oznanil, da sta se z Mayo razšla in potrdil, da je znova samski: "Res je, sem samski. V tem trenutku sem najbolj razočaran nad sabo, saj vsakič prizadenem druge ljudi. To mi ni všeč. Nisem dober partner in zdi se mi, da vem, kakšen je moj vzorec. Vem, da moram najprej delati na sebi, preden se ponovno spustim v novo razmerje. To je bila moja težava v zadnji zvezi." Payne sicer ni razkril kaj natančno je šlo narobe, povedal pa je: "Nisem pokazal svoje najboljše različice, temveč sem bil človel, kakršen nočem biti. Sedaj se počutim boljše. Nisem hotel storiti tega, kar sem, a to se je moralo zgoditi. Vem, da je fraza, da je tako najbolje za oba, obrabljena, a tako pač je." PREBERI ŠE Liam Payne po manj kot letu dni prekinil zaroko z Mayo Henry Meseca avgusta so par znova opazili skupaj, ko sta zapuščala luksuzno jahto v St. Tropezu. Payne in Henryjeva naj bi se začela sestajati avgusta 2018, zvezdnik pa je njuno razmerje potrdil šele septembra 2020. Leto pozneje je v oddaji Good Morning America prvič spregovoril o njuni zaroki: "Sva zelo srečna. Prejšnji teden sem praznoval rojstni dan, moj sin je šel prvič v šolo, zato imam občutek, da se je v kratekm času zgodilo veliko prelomnic, kar je super." Pevec ima štiriletnega sina Beara Greya z nekdanjo partnerko Cheryl, s katero sta bila par med leti 2015 in 2018.