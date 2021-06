Pevec Mark Hoppus z oboževalci delil novice o svojem zdravju

Pevec skupine Blink-182, Mark Hoppus, je pred kratkim z oboževalci delil novico, da je zbolel, njegova diagnoza pa je rak. Objavil je tudi fotografijo, ob kateri je pripisal, da je na kemoterapiji in da bije najtežjo bitko v svojem življenju. Sedaj je priljubljeni pevec delil najnovejše informacije o svojem zdravstvenem stanju.

Mark Hoppus, pevec nekdaj popularne skupine Blink-182, je pred dobrim tednom na družbenem omrežju zapisal: "Imam raka. Grozno je in prestrašen sem, obenem pa sem blagoslovljen z izjemnimi zdravniki in družino ter prijatelji, ki mi bodo pomagali, da se prebijem čez to. Komaj čakam, da bom znova zdrav in vas bom že v bližnji prihodnosti pozdravil na koncertu. Rad vas imam."

icon-expand Mark Hoppus FOTO: Profimedia

Hoppus je pred dnevi sodeloval v virtualni igri binga, kjer pa se je preko radijske platforme še dodatno odprl in delil najnovejše informacije o svojem zdravstvenem stanju: "Kako se počutim danes? Veliko bolje kot včeraj. Včerajšnji dan je bil zelo težek, danes pa sem se zbudil in se počutil veliko bolje. Šel sem na sprehod in imel dostojen zajtrk, po tem pa mi ni šlo na bruhanje. Zame je to zmaga." Glasbenik se je zahvalil nekemu oboževalcu, ki mu je zaželel hitro okrevanje in dodal: "Na dobre dni lahko počnem stvari. Danes sem šel na sprehod in po dolgem času sem znova zapustil hišo. Mislim, da že pet dni nisem šel iz hiše. Toda tokrat nisem bil čisto obupan in dneva nisem preždel na kavču. Gledal sem filme, se sprehajal po hiši, počistil in se igral s svojimi psi."

"Nisem se počutil kot zastrupljen elektrificiran zombi, ki visi z električne ograje, kot sem se počutil prejšnjih nekajkrat po kemoterapiji," je še razkril pevec in dejal, da v teh dneh ne gre nikamor daleč, zaradi kemoterapij. "Želel sem se družiti s prijatelji ali iti na kosilo v restavracijo, vendar ne morem," je povedal Hoppus. "Nivo belih krvničk je prenizek, zato se pač trudim, da se počutim boljše." Podprla sta ga tudi Travis Barker in Tom DeLonge, s katerima so ustvarjali v skupini Blink-182. "Mark je moj brat, zato ga podpiram in ga imam rad. Z njim bom na vsakem koraku na odru in pod njim. Komaj čakam, da bomo znova skupaj nastopili," je dejal Barker.

DeLonge, ki je skupino zapustil leta 2015, pa je dejal, da je za Markovo diagnozo vedel že nekaj časa in dejal, da je Mark superčlovek, ki se skozi to težko obdobje prebija z odprtim srcem.