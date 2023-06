Pevec Matty Healy med koncertom poljubil varnostnika

Pevec skupine The 1975 Matty Healy je znan po tem, da se med koncertom poljublja z oboževalkami, česar sicer zadnjih nekaj mesecev, odkar je skupaj s Taylor Swift, ne počne več. A na Danskem se je odločil, da svoj koncert znova popestri z nekaj romantike, tokrat pa te ni bila deležna ena izmed njegovih oboževalk, ampak kar njegov varnostnik.

Angleška rock skupina The 1975 je imela nedavno koncert na festivalu NorthSide na Danskem, kjer je kontroverzni pevec Matty Healy pritegnil veliko pozornosti. Med petjem uspešnice Robbers, je namreč pokleknil in poljubil varnostnika, ki je stal ob odru. Tega pevčeva nepričakovana poteza ni motila, saj je po poljubu zmagoslavno dvignil roke in se nasmehnil, ko ga je glasbenik še enkrat privil k sebi in objel, pa mu je namenil poljub na vrat.

34-letni Matty je dolgo let slovel po tem, da se je med koncertom poljubljal z oboževalci. S tem je prenehal januarja, ko je bila gostja presenečenja na koncertu The 1975 Taylor Swift. Takrat se sicer še ni vedelo, da se med zvezdnikoma nekaj plete, a je na to namignil Matty, ko je množici dejal: "Nikogar ne bom poljubljal pred Taylor Swift, imejte nekaj spoštovanja. Pred kraljico se to ne bo zgodilo," je šaljivo dejal oboževalcem.