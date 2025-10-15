Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Pevec med nastopom izgubil živce in se znesel nad oboževalcem: Utihni že

London, 15. 10. 2025 15.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
4

Frontman skupine Simply Red, Mick Hucknall, je med koncertom v Angliji izgubil živce, saj ga je močno zmotil glasen oboževalec iz prve vrste. Video incidenta se je hitro razširil po spletu in sprožil deljene odzive med obiskovalci.

Med koncertom v okviru turneje ob 40. obletnici skupine Simply Red je frontman Mick Hucknall izgubil živce zaradi glasnega oboževalca. Na koncertu, ki se je odvil v Areni Wembley, je pevec prekinil nastop zaradi glasnega obiskovalca iz prve vrste, ki je pred začetkom naslednje pesmi že glasno pel njeno besedilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Utihni! Ne morem te več poslušati," mu je ukazal in nagovoril preostalo občinstvo: "Oprostite za to, ampak ne morem se osredotočiti. Res glasno kriči. Prišli ste, da mene poslušate peti, ne njega. Z vsem spoštovanjem."

Videoposnetek incidenta se je hitro razširil po družbenih omrežjih in sprožil mešane odzive. Medtem ko so nekateri podpirali pevca, so drugi mnenja, da bi se lahko odzval bolj premišljeno.

"Mislim, da je bil to le zelo navdušen oboževalec, ki je bil presrečen, da ga je videl v živo. Bil je v prvi vrsti in je moral veliko plačati, da se je udeležil koncerta. Mislim, da je Mick odlično nastopil, vendar bi moral imeti več potrpljenja z ljudmi, ki plačujejo, da ga podpirajo. Situacijo bi lahko bolje obvladal in iz nje naredil bolj spoštljivo šalo," je za Daily Star dejal eden od obiskovalcev.

Mick Hucknall Simply Red koncert nastop oboževalec
Naslednji članek

Channing Tatum s poljubom potrdil zvezo s 25-letno manekenko

Naslednji članek

'Katy in Justin sta vsekakor že nekaj časa zaljubljena drug v drugega'

SORODNI ČLANKI

Pevec zanikal, da je spal s 3000 ženskami

Simply Red drugo leto na turnejo ob 30-letnici

VIDEO: Gibonni med koncertom v roke vzel našo kamero

VIDEO: Gibonnijev zlomljeni prst

Sredi koncerta se je sezul in se po oblazinjenih sedežih ’sprehodil’ skozi dvorano

Skupine Simply Red ni več

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
strupzdravilo
15. 10. 2025 16.33
+2
vse se da povedati na sprejemljiv način
ODGOVORI
2 0
Rožice so zacvetele
15. 10. 2025 16.25
+4
Tip se ne zaveda, da bi bil brez takih, kot je taoboževalec, sam popolna nula. Miljone ima točno zaradi takih.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305