Pevec med nastopom izgubil živce in se znesel nad oboževalcem: Utihni že

Med koncertom v okviru turneje ob 40. obletnici skupine Simply Red je frontman Mick Hucknall izgubil živce zaradi glasnega oboževalca. Na koncertu, ki se je odvil v Areni Wembley, je pevec prekinil nastop zaradi glasnega obiskovalca iz prve vrste, ki je pred začetkom naslednje pesmi že glasno pel njeno besedilo.

"Utihni! Ne morem te več poslušati," mu je ukazal in nagovoril preostalo občinstvo: "Oprostite za to, ampak ne morem se osredotočiti. Res glasno kriči. Prišli ste, da mene poslušate peti, ne njega. Z vsem spoštovanjem."

Videoposnetek incidenta se je hitro razširil po družbenih omrežjih in sprožil mešane odzive. Medtem ko so nekateri podpirali pevca, so drugi mnenja, da bi se lahko odzval bolj premišljeno.

"Mislim, da je bil to le zelo navdušen oboževalec, ki je bil presrečen, da ga je videl v živo. Bil je v prvi vrsti in je moral veliko plačati, da se je udeležil koncerta. Mislim, da je Mick odlično nastopil, vendar bi moral imeti več potrpljenja z ljudmi, ki plačujejo, da ga podpirajo. Situacijo bi lahko bolje obvladal in iz nje naredil bolj spoštljivo šalo," je za Daily Star dejal eden od obiskovalcev.