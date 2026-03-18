Pevec Metallice med plavanjem z morskimi psi zasnubil dekle

James Hetfield je zaročen. 62-letni pevec legendarne Metallice je partnerico Adriano Gillett zasnubil na njen rojstni dan, ko jo je presenetil in ji uresničil željo plavati z morskimi psi. Zvezdnik metal glasbe jo je za roko zaprosil pod vodo, ko je pred njo podržal tablo z napisom 'Adriana Gillett, bi se poročila z mano?', 45-letnica pa mu je pritrdila z dvignjenim palcem.

"Najboljši rojstnodnevni izlet presenečenja v življenju! Na petek, 13. marca, sem plavala s kitovci, čemur je sledila najbolj unikatna, posebna in romantična zaroka, kar si je ženska, ki je rojena v znamenju rib, lahko predstavlja! V morju, polnem rib, sva ujela drug drugega. Hvala bogu, da naju je združil," je na družbenem omrežju zapisala 45-letnica, ki je delila fotografijo zaročencev pod vodo in dodala še eno, na kateri je samo kitovec.