Pevec Metallice med plavanjem z morskimi psi zasnubil dekle

James Hetfield je zaročen. 62-letni pevec legendarne Metallice je partnerico Adriano Gillett zasnubil na njen rojstni dan, ko jo je presenetil in ji uresničil željo plavati z morskimi psi. Zvezdnik metal glasbe jo je za roko zaprosil pod vodo, ko je pred njo podržal tablo z napisom 'Adriana Gillett, bi se poročila z mano?', 45-letnica pa mu je pritrdila z dvignjenim palcem.
"Najboljši rojstnodnevni izlet presenečenja v življenju! Na petek, 13. marca, sem plavala s kitovci, čemur je sledila najbolj unikatna, posebna in romantična zaroka, kar si je ženska, ki je rojena v znamenju rib, lahko predstavlja! V morju, polnem rib, sva ujela drug drugega. Hvala bogu, da naju je združil," je na družbenem omrežju zapisala 45-letnica, ki je delila fotografijo zaročencev pod vodo in dodala še eno, na kateri je samo kitovec.
Hetfield se je za zaroko odločil le štiri leta po ločitvi od nekdanje žene Francesce Tomasi, s katero je bil poročen 25 let. Nekdanji par, ki ima tri otroke, se je uradno ločil leta 2022, kot razlog pa sta navedla nepremostljive razlike. S sedanjo zaročenko se je začel sestajati leta 2023, zveza pa je hitro postala resna.
