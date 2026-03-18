Tuja scena

Pevec Metallice med plavanjem z morskimi psi zasnubil dekle

Los Angeles, 18. 03. 2026 09.59 pred 45 minutami 1 min branja 3

K.Z.
James Hetfield

James Hetfield, pevec skupine Metallica, je poskrbel za spektakularno snubitev. Dekle Adriano Gillett je zaročil med plavanjem z morskimi psi, veselo novico pa je 45-letnica delila na družbenem omrežju.

James Hetfield je zaročen. 62-letni pevec legendarne Metallice je partnerico Adriano Gillett zasnubil na njen rojstni dan, ko jo je presenetil in ji uresničil željo plavati z morskimi psi. Zvezdnik metal glasbe jo je za roko zaprosil pod vodo, ko je pred njo podržal tablo z napisom 'Adriana Gillett, bi se poročila z mano?', 45-letnica pa mu je pritrdila z dvignjenim palcem.

James Hetfield z Adriano Gillett
James Hetfield z Adriano Gillett
FOTO: Profimedia

"Najboljši rojstnodnevni izlet presenečenja v življenju! Na petek, 13. marca, sem plavala s kitovci, čemur je sledila najbolj unikatna, posebna in romantična zaroka, kar si je ženska, ki je rojena v znamenju rib, lahko predstavlja! V morju, polnem rib, sva ujela drug drugega. Hvala bogu, da naju je združil," je na družbenem omrežju zapisala 45-letnica, ki je delila fotografijo zaročencev pod vodo in dodala še eno, na kateri je samo kitovec.

Preberi še James Hetfield se po 25 letih ločuje od soproge Francesce

Hetfield se je za zaroko odločil le štiri leta po ločitvi od nekdanje žene Francesce Tomasi, s katero je bil poročen 25 let. Nekdanji par, ki ima tri otroke, se je uradno ločil leta 2022, kot razlog pa sta navedla nepremostljive razlike. S sedanjo zaročenko se je začel sestajati leta 2023, zveza pa je hitro postala resna.

Grickoficko
18. 03. 2026 10.40
Na prvi pogled mi deluje ok ženska
Naiskreni
18. 03. 2026 10.17
nov album axenger :)
StAnalitik
18. 03. 2026 10.12
inovator
