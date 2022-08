Pevec Michael Buble se je z ženo razveselil četrtega otroka

"Iz ljubezni se rodi življenje, svetloba in ona ... najina deklica Cielo Yoli Rose Bublé. Končno si prispela v naša življenja, s svojimi 3,8 kilograma! Hvala bogu za ta čudovit blagoslov, radi te imamo! Noah, Elias, Vida in tvoja starša," sta zapisala v izjavi, v kateri sta priložila še fotografijo, na kateri oba starša v dlani držita novorojenkino drobno stopalo.

Zakonca sta meseca februarja v spremljavi Bublejeve pesmi I'll Never Not Love You sporočila, da se bo njuna družina povečala za še enega člana. 35-letno manekenko pa so z nosečniškim trebuščkom prvič opazili v trgovini z živili, kjer je nakupovala s svojimi tremi otroki.