Pevec Mladen Grdović se je po ločitvi izognil plačevanju preživnine

Brankica in Mladen sta sporazum podpisala 28. avgusta 2019. Kljub temu pa je 49-letnica edino izplačilo prejela samo septembra tistega leta, saj naj bi glasbenik namerno onemogočal izvrševanje svojih obvez, in sicer tako, da je ves denar, ki ga je prejel na svoj bančni račun, takoj dvignil. Posledično na njegovem računu nikoli ni bilo dovolj sredstev, da bi nekdanji ženi zagotovil izplačilo dogovorjenih mesečnih obveznosti. Ta ga je zato tožila zaradi skoraj šest tisoč evrov dolga, ki je nastal zaradi izostalega plačila v preteklih treh mesecih in nespoštovanja dogovora. Po tožbi se je Grdović pritožil, sodišče pa je ugotovilo, da Brankica v svoji zahtevi ni navedla točnega datuma v mesecu, do katerega se mora denar izplačati, trajni nalog na pevčevem računu pa je ukinjen, saj na njegovem računu ni bilo nikoli dovolj sredstev. Ugotovljeno je bilo tudi, da je Palekova že 9. novembra lani umaknila tožbo, s katero je prej zahtevala povračilo dolga nekdanjega moža:''Očitno je tudi, da je tožiteljica umaknila zahtevo za izplačilo sredstev prek trajnega naloga, ko je odstopila od tožbe proti soprogu in banki zaradi izplačila na omenjen način.''