Pevec Nick Carter po bratu žaluje še za sestro

Nick Carter se je moral leto dni po tragični izgubi brata Aarona, ki je bil prav tako pevec, soočiti še s smrtjo sestre Bobbie Jean Carter. Žalostno novico je 23. decembra za TMZ potrdila njihova mati, Jane Carter, 43-letni zvezdnik skupine Backstreet Boys pa je v objavi na Instagramu zapisal, da se še ni sprijaznil z izgubo, s katero se je morala ponovno soočiti njihova družina.

Nick Carter se ponovno sooča s sestrino smrtjo. FOTO: Profimedia icon-expand

"Morda bo trajalo vse življenje, da v celoti predelam izgubo, ki jo je moja družina utrpela v preteklih letih – nazadnje z nenadno smrtjo naše sestre Bobbie Jean. Moje srce je v celoti zlomljeno. Hvala vsem za vašo ljubezen in lepe besede," je zapisal Carter. Novico, da je umrla še hči, je za javnost najprej potrdila Jane Carter, ki je za TMZ dejala: "V šoku sem, saj sem izvedela, da je nenadoma umrla še moja hči, Bobbie Jean. Potrebovala bom čas, da se sprijaznim s to grozno resničnostjo, da se to dogaja že tretjič."

"Ko bom sposobna jasneje razmišljati, bom podala podrobnejšo izjavo, do takrat pa bi prosila, da me pustite žalovati v zasebnosti. Ne glede na to, kako globoko starš občuti izgubo otroka, mora biti izguba enega od staršev v mladosti za otroka veliko hujša. Zato vas prosim, da se v molitvah spomnite moje osemletne vnukinje Belle, ki je že izgubila očeta, sedaj pa je ostala še brez matere," je še dodala Jane.

Vzrok smrti Bobbie Jean javnosti še ni znan. Stara je bila 41 let. Sestri se je z objavo že poklonila Angel Carter, ki je zapisala, da življenje do nje ni bilo pošteno: "Izkusiti nedolžnost, namesto da bi bili obremenjeni s travmo, bolečino in trpljenjem, je za otroke izjemno pomembno, še posebej tako zgodaj v otroštvu. Vem, zakaj ste Leslie, Aaron in sedaj še ti končali v takšnih okoliščinah. Delim to bolečino, ki smo jo doživeli v otroštvu, in žal mi je, da niste imeli priložnosti za boljše življenje." Bobbie Jean se je večino časa izogibala soju žarometov, a je bila leta 2006 del resničnostnega šova o življenju svoje družine, ki je nosil naslov House of Carters. Junija se je pojavila na naslovnicah medijev, ker je bila aretirana zaradi kraje, pri njej pa so našli tudi prepovedano substanco fentanil.