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Tuja scena

Pevec o prijateljstvu s Trumpom: 'Vedno se oglasi'

Washington, 03. 07. 2026 11.03 pred 49 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Kid Rock in Donald Trump

Ameriški glasbenik Kid Rock je v intervjuju spregovoril o svojem tesnem prijateljstvu z Donaldom Trumpom. Razkril je, da z nekdanjim predsednikom pogosto klepetata pozno v noč, ob tem pa se menda naj ne bi dotikala strateških političnih vprašanj.

Kid Rock, ki že vrsto let javno podpira in prijateljuje z Donaldom Trumpom, je v novem intervjuju za Sky News spregovoril o njunem odnosu. Pevec uspešnice All Summer Long, čigar pravo ime je Robert Ritchie, je imel o ameriškem predsedniku za povedati same lepe reči. "Ena mojih poznovečernih navad, ko spijem kakšno pivo preveč, je, da mu pošljem sporočilo, ker vem, ob kateri uri ga lahko dobim," je povedal glasbenik.

Kid Rock in Donald Trump
Kid Rock in Donald Trump
FOTO: Profimedia

"Izjemno prijazen je. Vedno se oglasi ali pa me sam pokliče in preveri, kako sem, samo zato, da malo poklepetava. Ne kliče me zato, da bi me vprašal: 'Bob, kaj naj naredimo glede Irana?' Takšnih klicev ne dobivam," je dejal 55-letnik in dodal: "Če ob petkih ali sobotah okoli enajste ali polnoči sedim s prijatelji in pijem pivo, vem, da je še vedno pokonci. Spi podobno kot jaz – približno pet ur na noč." Zvezdnik pravi, da mu je v veliko veselje preživljati čas s Trumpom. "Rad se družim z njim, se pogovarjam in imam sedež v prvi vrsti za največji spektakel na svetu," je dejal.

V intervjuju se je odzval tudi na kritike, da Trump med svojim predsedniškim mandatom služi ogromne vsote denarja. Ameriški urad za vladno etiko je namreč ta teden objavil kar 927 strani dolgo poročilo, iz katerega izhaja, da je Trump od ponovnega prevzema predsedniške funkcije leta 2025 ustvaril najmanj 2 milijardi dolarjev osebnih prihodkov. "Seveda jih je. Saj je uspešen poslovnež in zelo pameten človek. To je počel že dolgo pred tem, ko je postal predsednik, in jaz poznam njegovo srce in njegove namene," je dejal glasbenik.

Revija Forbes namreč Trumpovo neto premoženje ocenjuje na šest milijard dolarjev, medtem ko naj bi bil leta 2024 vreden 2,3 milijarde dolarjev (pribl. 2,02 milijarde evrov).

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Kid Rock je v preteklosti večkrat nastopil na Trumpovih predvolilnih zborovanjih, obiskal Belo hišo ter z njim preživel čas tudi na številnih javnih dogodkih, med drugim na prireditvi UFC leta 2024.

Donald Trump Kid Rock prijateljstvo intervju

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SpamEx
03. 07. 2026 11.53
Je kot nekakšen ameriški Magnifico
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blackwizard
03. 07. 2026 11.52
Vsaj eden pameten glasbenik
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bibaleze
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