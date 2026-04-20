Tuja scena

Pevec obtožen umora najstnice, najdene razkosane v njegovem avtu

Los Angeles, 20. 04. 2026 19.46 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
E.M.
D4vd

Pevec D4vd je bil obtožen umora 14-letne najstnice Celeste Rivas Hernandez, katere razkosano in razpadajoče truplo so septembra našli v njegovi domnevno zapuščeni Tesli. Okrožno državno tožilstvo v Los Angelesu je sporočilo, da je bil 21-letnik, čigar uradno ime je David Burke, obtožen umora prve stopnje, opolzkih in pohotnih dejanj z osebo, mlajšo od 14 let, ter pohabljanja telesa.

Obtožbe za umor vključujejo posebne okoliščine, in sicer zalezovanje, storitev kaznivega dejanja zaradi premoženjske koristi ter umor priče v preiskavi. Slednje lahko pomeni izrek smrtne kazni. Tožilci sicer še niso sporočili, ali bodo zahtevali njen izrek.

Pevčevi odvetniki na drugi strani vztrajajo, da je 21-letnik nedolžen: "Naj bo jasno, dejanski dokazi v tej zadevi bodo pokazali, da David Burke ni umoril Celeste Rivas Hernandez in da ni bil kriv za njeno smrt." Dodali so, da se bodo "goreče borili za Davidovo nedolžnost".

Spomnimo, truplo najstnice so v pevčevem avtomobilu našli po več mesecih, ko je bila prijavljena kot pogrešana. Čeprav D4vda sprva niso obravnavali kot osumljenca, je vir blizu policije za People novembra razkril, da so po obdukciji in preiskavi to spremenili.

D4vd aretacija tožba najstnica

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kinimod
20. 04. 2026 20.41
Težava električnih avtomobilov je , da imajo majhen prtljažnik
Slash
20. 04. 2026 20.13
Kar tako je zagotovo ni.
golobove drobtinice
20. 04. 2026 20.17
Saj piše, da je bila priča v preiskavi in da mu lahko zaradi tega izrečejo smrtno kazen.
Splash71
20. 04. 2026 20.45
Kaj je mišljeno s tem: "kar tako je zagotovo ni.'??
