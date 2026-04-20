Pevec obtožen umora najstnice, najdene razkosane v njegovem avtu

Obtožbe za umor vključujejo posebne okoliščine, in sicer zalezovanje, storitev kaznivega dejanja zaradi premoženjske koristi ter umor priče v preiskavi. Slednje lahko pomeni izrek smrtne kazni. Tožilci sicer še niso sporočili, ali bodo zahtevali njen izrek.
Pevčevi odvetniki na drugi strani vztrajajo, da je 21-letnik nedolžen: "Naj bo jasno, dejanski dokazi v tej zadevi bodo pokazali, da David Burke ni umoril Celeste Rivas Hernandez in da ni bil kriv za njeno smrt." Dodali so, da se bodo "goreče borili za Davidovo nedolžnost".
Spomnimo, truplo najstnice so v pevčevem avtomobilu našli po več mesecih, ko je bila prijavljena kot pogrešana. Čeprav D4vda sprva niso obravnavali kot osumljenca, je vir blizu policije za People novembra razkril, da so po obdukciji in preiskavi to spremenili.
